Polským vojákům na východě země pomáhá aplikace předcházet srážkám se zubry

Aplikace, která monitoruje pohyb zubrů žijících v lesích na polsko-běloruském pomezí, pomáhá polským vojákům předcházet srážkám s těmito chráněnými zvířaty. Informovala o tom agentura PAP s odvoláním na zástupce armády. Polští vojáci hranici s Běloruskem střeží kvůli přílivu migrantů, kteří se přes běloruské území snaží dostat do sousední země.V aplikaci, do které mají přístup řidiči armádních vozidel, jsou dvakrát denně aktualizovány informace. Řidiči "tak vědí, kde se zubři nacházejí a kde je potřeba mít se víc na pozoru," řekl velitel operace Bezpečné Podlesí Arkadiusz Szkutnik. Dodal, že nadřízení šoférům připomínají, že vojenská vozidla jsou větší než jiná, a mohou proto volně žijícím zvířatům více ublížit.

Mluvčí polské armády Kamil Dolenzka řekl, že se od začátku operace Bezpečné Podlesí loni v srpnu stala jediná dopravní nehoda, při které vojenské nákladní auto značky Jelcz srazilo zubra. Stalo se to v prosinci a zvíře v důsledku srážky uhynulo na místě. Na autě vznikly škody. Jeho řidič podle armády nepřekročil nejvyšší povolenou rychlost.

Na rozdíl od široce rozšířeného přesvědčení, že zubři jsou "pomalá, důstojně se pohybující zvířata", ve skutečnosti dokážou přeskakovat vysoké překážky a běžet až padesátikilometrovou rychlostí, upozornil Dolenzka. Ujistil, že vojenští šoféři, které čeká služba v Bělověžském pralese, absolvují instruktáž ohledně toho, v jakém terénu budou jezdit a jak se na tamních cestách mají chovat.

Deník Gazeta Wyborcza v souvislosti s prosincovou nehodou napsal, že šlo o pátý takový případ během jednoho roku, což znamená, že v době Szkutnikova velení jich výrazně ubylo, poznamenal server Notes from Poland.

Zubři na území dnešního Polska do začátku 20. století z volné přírody v důsledku lovu vymizeli. Díky úspěšnému chovnému programu se do ní vrátili a v Polsku v současnosti žije čtvrtina světové populace zubra evropského, nejvíce zvířat právě v oblasti Bělověžského národního parku u hranic s Běloruskem. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) proto tohoto mohutného savce koncem roku 2020 přeřadil z kategorie "zranitelný" druh do kategorie" téměř ohrožený".

