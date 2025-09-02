Populace jaguárů v Mexiku stoupla od roku 2010 o 30%, stále jsou ale ohrožení
2.9.2025 19:14 (ČTK)
Foto | Wollertz / Shutterstock
K nárůstu populace přispěly větší chráněné oblasti, kde se mohou tyto šelmy volně pohybovat, řekl Humberto Peňa, koordinátor ANCJ. Počet jaguárů ale bude muset ještě 15-30 let stoupat, než tomuto druhu přestane hrozit vyhynutí, dodal.
Jaguár americký (Panthera onca) žije od jižní části Spojených států po severní Argentinu. Před posílením jejich ochrany klesal počet jaguárů kvůli ničení jejich přirozeného prostředí, nelegálnímu lovu, pašování a střetům s místními farmáři.
