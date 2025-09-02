https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/populace-jaguaru-v-mexiku-stoupla-od-roku-2010-o-30-stale-jsou-ale-ohrozeni
Populace jaguárů v Mexiku stoupla od roku 2010 o 30%, stále jsou ale ohrožení

2.9.2025 19:14 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Wollertz / Shutterstock
Populace jaguárů amerických v Mexiku během posledních let znatelně stoupla. Přesto tato největší americká kočkovitá šelma zůstává ohrožená vyhynutím. Vyplývá to z výsledků celonárodního sčítání, které zveřejnil Národní svaz pro ochranu jaguárů (ANCJ), napsala agentura Reuters.
 
V roce 2024 čítala populace jaguárů 5326 jedinců, což je o 30 procent víc než v roce 2010, kdy je Mexiko zařadilo mezi ohrožené druhy. Od posledního sčítání v roce 2018 se jaguáří populace rozrostla o 11 procent, což je překvapivé a povzbudivé, dodala ANCJ ve zprávě.

K nárůstu populace přispěly větší chráněné oblasti, kde se mohou tyto šelmy volně pohybovat, řekl Humberto Peňa, koordinátor ANCJ. Počet jaguárů ale bude muset ještě 15-30 let stoupat, než tomuto druhu přestane hrozit vyhynutí, dodal.

Jaguár americký (Panthera onca) žije od jižní části Spojených států po severní Argentinu. Před posílením jejich ochrany klesal počet jaguárů kvůli ničení jejich přirozeného prostředí, nelegálnímu lovu, pašování a střetům s místními farmáři.

