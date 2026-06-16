https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/poslanci-evropskeho-parlamentu-schvalili-zakaz-vegetarianskych-steaku
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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Poslanci Evropského parlamentu schválili zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy "steak" či "játra"

16.6.2026 20:06 | ŠTRASBURK (ČTK)
Diskuse: 6
Zákaz se nakonec nevztahuje například na takzvané veggie burgery či veganské nebo vegetariánské párky a klobásy, ačkoliv se o to jeho zastánci v minulosti pokoušeli.
Zákaz se nakonec nevztahuje například na takzvané veggie burgery či veganské nebo vegetariánské párky a klobásy, ačkoliv se o to jeho zastánci v minulosti pokoušeli.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Evropský parlament dnes schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typicky asociovanými s masem, například steak, játra či kuře. Poslanci zákaz přijali jako součást nových pravidel, která mají posílit smluvní postavení zemědělců a přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Zákaz se týká i masa vypěstovaného v laboratoři z buněk zvířat, pro které jiné označení než maso neexistuje.
 
Pro hlasovalo 560 europoslanců, 75 bylo proti a 25 se zdrželo hlasování. Návrh musí ještě potvrdit zástupci členských států v Radě EU.

"Dohoda představuje nepopiratelný úspěch pro tradiční živočišnou výrobu. Pojmy jako ‚steak’ a ‚játra’ jsou nyní striktně vyhrazeny pro živočišné produkty, aby se zabránilo nekalé soutěži a odměnilo jedinečné zemědělské know-how," prohlásila zpravodajka návrhu Céline Imartová z frakce Evropské lidové strany (EPP).

Že se zákaz vztahuje i na maso vypěstované v laboratoři, označila za "rozhodný krok k zachování našeho zemědělského a potravinářského dědictví". Maso totiž nová legislativa definuje jako "jedlé části zvířat".

Maso z laboratoře, takzvané kultivované maso, je formou buněčného zemědělství, kdy se maso produkuje kultivací živočišných buněk in vitro. Výrobní metoda spočívá v pěstování živočišného masa, které je na molekulární úrovni identické s masem živého zvířete, i když se pěstuje mimo tělo živého zvířete.

Součástí dokumentu je také seznam pojmů, které je výrobcům zakázáno používat, pokud skutečně nejde o masný výrobek. V seznamu jsou slova jako hovězí, telecí, vepřové, drůbeží, kuřecí, krůtí, kachní, husí, jehněčí, skopové, ovčí, kozí, spodní stehno, panenská svíčková či třeba nízký roštěnec, játra, pupek/slabina, karé/pečeně, žebra, plec, kližka, kotleta s kostí, křídlo, prso, stehno, hrudí, vysoký roštěnec, T-bone, kýta, anglická slanina nebo steak.

Zákaz se tak nakonec nevztahuje například na takzvané veggie burgery či veganské nebo vegetariánské párky a klobásy, ačkoliv se o to jeho zastánci v minulosti pokoušeli.

Francouzská vegetariánská asociace (AVF) nová pravidla označila za slovní bitvu a politický manévr. "Je to gesto směrem ke zmateným zemědělcům, kteří se cítí být šikanováni, jako by chov dobytka vystihoval všechny jejich profese a starosti," uvedla AVF ještě před hlasováním a naznačila, že aktuální seznam by se v budoucnu mohli zastánci zákazu pokusit dále rozšířit.

Česká europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) z klubu Zelených výsledek označila za absurdní. "Místo reálné pomoci se řeší zákaz slov jako 'steak' u rostlinných alternativ. Slovo 'maso' nebude možné používat ani u laboratorně vyrobeného masa, které se buněčně shoduje s živočišnou variantou," uvedla.

"Nedělejme ze spotřebitelů hlupáky. Když je na obalu napsáno veggie steak, lidé moc dobře vědí, co kupují, a název jim naopak pomáhá pochopit, jak produkt použít. Výrobcům a farmářům tento zákaz akorát vytvoří zbytečné náklady na předělávání celého marketingu," míní.

Podle zastánců by mělo maso z laboratoře potenciál řešit dopad produkce masa na životní prostředí a problémy související s dobrými životními podmínkami zvířat, potravinovou bezpečností a lidským zdravím. Na vývoji pracuje řada start-upů, žádný široce dostupný produkt nicméně zatím na trhu není.

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Všechny komentáře (6)
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ss

smějící se bestie

16.6.2026 20:42
No a nyní tedy ještě podporu chovu hovězího dobytka, místo jeho likvidace kvůli tomu jeho pr dě ní, že !
Odpovědět
LB

Lukas B.

17.6.2026 07:47
spodní stehno = lýtko. s tím by se taky mělo něco dělat, no né?
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

17.6.2026 09:49
A což taková vege žebra s plastovými kostmi.
Odpovědět
LB

Lukas B.

17.6.2026 10:08
tuzemák není rum. tofu není sýr.
a mimochodem, ausgerechnet tohle mě zas tak moc nepálí.
třeba bych více ocenil, kdyby se zmrzlina ze smetany dala odlišit od čehosi ze sušeného mléka a rostlinného tuku aniž bych musel pomocí lupy zkoumat droboučká písmena.
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Radek Čuda

17.6.2026 12:07
Teda, že budu někdy v něčem souhlasit s Gregorovou ... kam ten svět kua spěje???

Povinnost jasně označit, že se jedná o čistě rostlinný produkt .. ok, beru, stejně jako považuji za ok povinnost uvádět složení výrobku. Já to překvapivě čtu;-).
Ale tohle? Fakt někdo čeká třeba ve "veganském steaku" masu? Nebo ve "veganském hovězí"??? Bo jestli, jo, tak patří do ústavu.

Aspoň je vidět, k čemu ten EP vlastně je.
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pp

pavel peregrin

17.6.2026 20:44
Naprostá stupidnost. Zabývat se vážně něčím takovým zasluhuje pár přes drž...ku.
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