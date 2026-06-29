Státy EU finálně schválily zákaz názvů steak či játra pro bezmasé výrobky
Normu už v polovině června odsouhlasil i Evropský parlament. "Dohoda představuje nepopiratelný úspěch pro tradiční živočišnou výrobu. Pojmy jako ‚steak’ a ‚játra’ jsou nyní striktně vyhrazeny pro živočišné produkty, aby se zabránilo nekalé soutěži a odměnilo jedinečné zemědělské know-how," prohlásila tehdy zpravodajka návrhu Céline Imartová z frakce Evropské lidové strany (EPP).
Součástí dokumentu je také seznam pojmů, které je výrobcům zakázáno používat, pokud skutečně nejde o masný výrobek. V seznamu jsou slova jako hovězí, telecí, vepřové, drůbeží, kuřecí, krůtí, kachní, husí, jehněčí, skopové, ovčí, kozí, spodní stehno, panenská svíčková či třeba nízký roštěnec, játra, pupek/slabina, karé/pečeně, žebra, plec, kližka, kotleta s kostí, křídlo, prso, stehno, hrudí, vysoký roštěnec, T-bone, kýta, anglická slanina nebo steak.
Zákaz se tak nakonec nevztahuje například na takzvané veggie burgery či veganské nebo vegetariánské párky a klobásy, ačkoliv se o to jeho zastánci v minulosti pokoušeli.
Akt bude nyní podepsán a zveřejněn v Úředním věstníku EU, načež vstoupí v platnost. Některé změny, zejména ty týkající se zákazu označení bezmasých produktů masem, začnou platit až po uplynutí tříletého přechodného období, aby se odvětví mohlo přizpůsobit.
reklama