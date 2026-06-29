https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/staty-eu-finalne-schvalily-zakaz-nazvu-steak-ci-jatra-pro-bezmase-vyrobky
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Státy EU finálně schválily zákaz názvů steak či játra pro bezmasé výrobky

29.6.2026 16:57 | LUCEMBURK (ČTK)
Diskuse: 2
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Mike / Flickr
Členské státy EU dnes finálně schválily zákaz nazývat bezmasé alternativy potravin slovy typicky spojenými s masem, například steak, játra či kuře. Jde o součást pravidel, která mají posílit postavení zemědělců a přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Informovala o tom Rada EU. Zákaz se týká i masa vypěstovaného v laboratoři.
 
Podle kyperského předsednictví nová pravidla celkově posilují vyjednávací sílu zemědělců. "Opatření reagují na obavy týkající se slabého postavení zemědělců v dodavatelském řetězci. Doplňují stávající pravidla týkající se nekalých obchodních praktik a jejich cílem je zlepšit stabilitu příjmů zemědělců a spravedlivější rozdělení vytvořené hodnoty," stojí v prohlášení Rady EU.

Normu už v polovině června odsouhlasil i Evropský parlament. "Dohoda představuje nepopiratelný úspěch pro tradiční živočišnou výrobu. Pojmy jako ‚steak’ a ‚játra’ jsou nyní striktně vyhrazeny pro živočišné produkty, aby se zabránilo nekalé soutěži a odměnilo jedinečné zemědělské know-how," prohlásila tehdy zpravodajka návrhu Céline Imartová z frakce Evropské lidové strany (EPP).

Součástí dokumentu je také seznam pojmů, které je výrobcům zakázáno používat, pokud skutečně nejde o masný výrobek. V seznamu jsou slova jako hovězí, telecí, vepřové, drůbeží, kuřecí, krůtí, kachní, husí, jehněčí, skopové, ovčí, kozí, spodní stehno, panenská svíčková či třeba nízký roštěnec, játra, pupek/slabina, karé/pečeně, žebra, plec, kližka, kotleta s kostí, křídlo, prso, stehno, hrudí, vysoký roštěnec, T-bone, kýta, anglická slanina nebo steak.

Zákaz se tak nakonec nevztahuje například na takzvané veggie burgery či veganské nebo vegetariánské párky a klobásy, ačkoliv se o to jeho zastánci v minulosti pokoušeli.

Akt bude nyní podepsán a zveřejněn v Úředním věstníku EU, načež vstoupí v platnost. Některé změny, zejména ty týkající se zákazu označení bezmasých produktů masem, začnou platit až po uplynutí tříletého přechodného období, aby se odvětví mohlo přizpůsobit.

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Všechny komentáře (2)
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RV

Richard Vacek

29.6.2026 17:41
Jejich starosti bych chtěl mít.
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Pe

Petr

29.6.2026 21:45 Reaguje na Richard Vacek
Proč se domníváte že nemají i jiné, a že je tohle jejich jediná starost?
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