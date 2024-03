Poslanci se přeli kvůli rozvolnění podmínek pro letní tábory u vodních toků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | compuinfoto / compuinfoto / Depositphotos Ilustrační foto

Vodní zákon by mohl rozvolnit podmínky pro budování letních dětských táborů u vodních toků v takzvaných aktivních záplavových zónách. Pozměňovací návrh v tomto směru ve Sněmovně přednesl poslanec KDU-ČSL David Šimek. Tábory v záplavových zónách by podle něj měly být možné jako dosud pouze ze stanů, které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit, zrušit by se ale měla podmínka, že na daném místě existovaly i dříve. Dosavadní znění zákona umožňuje v záplavových zónách zřizovat jen takové tábory, které na daných místech historicky existovaly. Návrh změny vyvolal nesouhlas jiných poslanců, kteří varovali hlavně před možnými následky na bezpečnost a životy dětí.

Novelu vodního zákona, která má hlavně zabránit haváriím na vodních tocích a usnadnit likvidaci jejich následků, včera poslanci projednávali ve druhém čtení, kdy můžou vznášet pozměňovací návrhy. Rozhodnou o nich při závěrečném schvalování.

Šimek argumentuje například tím, že v dlouhodobém horizontu by udržování podmínky historické existence tábora v daném místě vedlo k postupnému vymizení možností tábory tohoto typu vůbec pořádat. Podmínka by vylučovala možnost zřizovat tábory na nových vhodných místech, míní. Požadavek podle něj ani neodráží měnící se krajinu.

Šimkův návrh vyvolal kritickou reakci především poslankyně ANO a bývalé náměstkyně ministra životního prostředí Bereniky Peštové, která varovala před možnými následky a dopady na bezpečnost a životy dětí v případě náhlých povodní. "Kdo bude stát před tím rodičem?" ptala se. Výhrady měl i poslanec ANO a bývalý šéf hasičů Drahoslav Ryba, který varoval například před tím, že hasiči o již existujících táborech vědí, ale nově zřízené tábory budou třeba v noci a dešti hledat obtížně.

Před rozmělňováním podmínky varoval i zpravodaj k novele Karel Tureček (ANO). Dosavadní výjimka pro historicky existující letní dětské tábory se do zákona dostala po pečlivé diskusi, uvedl. Dodal, že tábory tak mají pod kontrolou jak hasiči, tak správci povodí, kteří vědí, kde tábory jsou. Upozorňoval na to, že u velkých toků je čas reagovat na povodňovou situaci, ale třeba u bystřin a drobných toků může průtok mnohonásobně vzrůst i v desítkách minut.

