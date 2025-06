Studenti i zaměstnanci zlínské fakulty si mohou adoptovat rostlinu

Foto | Chris Lee / Chris Lee / Unsplash

Zpříjemnit prostředí na Fakultě managementu a ekonomiky zlínské univerzity, zaplnit ji rostlinami i zapojit do péče o ně studenty a zaměstnance si klade za cíl projekt Adoptuj rostlinu. Vymyslely jej studentky fakulty. V budově umístily květiny s QR kódy, díky kterým si je mohou studenti nebo zaměstnanci adoptovat a začít se o ně pravidelně starat. Není to o tom být odborný botanik, ale spíše zapojit se do něčeho, co nás uklidní a bude nás to bavit, řekla ČTK jedna z iniciátorek projektu Tereza Maitnerová."Věříme, že i malá změna může udělat velký rozdíl. Rostliny zlepšují náladu, čistí vzduch, zútulňují prostředí. A hlavně, když o něco člověk pečuje, dělá to dobře i jemu," uvedla Maitnerová.

Autorky projektu vyfotily rostliny na fakultě, vznikl web, kde má každá rostlina svůj profil. "Založily jsme i instagram a prostřednictvím toho se to začalo šířit dál," uvedla studentka. Studenty zaujaly také kvízy na sociálních sítích. Přidali se zaměstnanci, kteří například přišli s požadavkem na přesazení květin či jejich kontrolu.

Autorky projektu také vybízí, aby studenti i zaměstnanci přinesli rostliny, které nepotřebují. "Máme tady hodně rostliny monstery a fíkusy, o které je jednoduché se postarat," uvedla Maitnerová.

Lidé, kteří adoptovali rostliny, sdílejí jejich fotky na sociálních sítích. Z projektu se stala také komunitní záležitost. Studentky také dostaly peníze z rektorátu a nakoupily nové květináče a hlínu na přesazování, jedná se i o nákupu dalších rostlin. Od nového akademického roku by se projekt mohl rozšířit na další fakulty. "Chceme také pořádat různé akce, workshopy, jak se o rostliny starat, nebo třeba bazar rostlin, kde bude možné vyměnit například sazeničky," uvedla Maitnerová.

Rostlinu si adoptovala také studentka Adina Trefilová. "Našla jsem si projekt na instagramu a moc mě to zaujalo. Zaujalo mě to tím, že se snažíme fakultu ozdobit, aby to tady bylo zelenější a prostředí bylo příjemnější. Nápad se mi moc líbil, chtěla jsem holky podpořit," řekla ČTK studentka. Zvažuje, že daruje fakultě rostlinu a přizve k projektu další kamarády. Přes léto se také bude s Maitnerovou o rostliny na fakultě starat.

Iniciativu studentek ocenil i děkan Michal Pilík. "Je to jeden z 64 projektů zaměřených na udržitelnost a společenskou odpovědnost, které se dělaly v praxi. Všichni na fakultě projekt podporujeme, protože nám to tady dělá hezčí," uvedl děkan.

