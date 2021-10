Poslední říjnový víkend bude ve zlínské zoo patřit oslavě svátku Halloween

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | NengRedeye / Shutterstock Oslavy Halloweenu, které připadají na 31. října, vznikly v Irsku, odkud se rozšířily do Spojených států a následně do dalších zemí.

Poslední říjnový víkend bude ve zlínské zoologické zahradě patřit oslavě svátku Halloween. Areál zahrady již rozzářila výzdoba, ve které nechybí čarodějnice, kostlivci, obrovské pavučiny, netopýři nebo dýně, sdělila ČTK mluvčí zahrady Romana Bujáčková. Hlavní program zoo chystá na sobotu 30. října.

"Děti se mohou těšit na oblíbené dlabání dýňových 'lampiček' a komentovanou prohlídku s čarodějnicemi, pro starší bude připravena noční strašidelná stezka. V sobotu 30. října bude otevírací doba prodloužena do 20:00, pokladny budou k dispozici do 18:00," uvedla mluvčí. V neděli bude běžná otevírací doba do 17:00.

Sobotní program začne ve 13:00 dlabáním dýní na nádvoří zámku. Večer bude připravena strašidelná noční stezka. Na úseku od tropické haly po sezonní vstup bude deset stanovišť, na kterých si budou moci návštěvníci vyzkoušet svou odvahu. Cestu večerní zahradou usnadní louče a světelné směrové šipky. U vstupů do zahrady si budou moci návštěvníci také koupit lampionovou soupravu.

Halloweenské dýně si užijí i zvířata v zoo. Do vybraných expozic umístili pracovníci zahrady vydlabané i plné dýně. "Třeba pro surikaty to bude hlavolam ukrývající odměnu, pro hyeny, lvy nebo tygry zábavná hračka a pro slony nebo medvědy sladká pochoutka," uvedla mluvčí.

Oslavy Halloweenu, které připadají na 31. října, vznikly v Irsku, odkud se rozšířily do Spojených států a následně do dalších zemí. Svátek Día de los Muertos je jedním z nejvýznamnějších v Mexiku. Slaví se 1. a 2. listopadu.

