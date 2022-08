Posun v kauze otravy Bečvy lze očekávat až na podzim, kdy rozhodne krajský soud

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Posun v kauze otravy řeky Bečvy lze očekávat nejdříve letos na podzim. V tu dobu by měl olomoucký krajský soud rozhodnout o stížnosti státního zástupce Jiřího Sachra, který nesouhlasil s vrácením kauzy k došetření. Soud navíc rozhoduje v těchto věcech obvykle neveřejně, řekl ČTK předseda olomoucké pobočky krajského soudu Michal Jelínek. Spis obdržel soud v Olomouci v polovině června. V kauze je obžalována společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a její ředitel Oldřich Havelka.

Stížnost podal žalobce Sachr na rozhodnutí vsetínského okresního soudu v kauze otravy Bečvy v polovině května, spis doputoval na olomoucký krajský soud 14. června. "Věc zatím není krajským soudem vyřízena. Spis totiž čítá více než 4600 listů a i s ohledem na čerpání dovolených v letních měsících tak lze předběžně očekávat, že krajský soud ve věci rozhodne na podzim 2022," řekl ČTK Jelínek. Potvrdila to ČTK i soudkyně Michaela Burešová, která se stížností zabývá jako soudkyně zpravodajka. "Předpokládám, že rozhodnutí lze očekávat během podzimu," uvedla. Na dotaz upřesnila, že by mohlo jít o říjen.

Rozhodnutí soudu se však nejprve dozvědí obě zúčastněné strany. Dá se totiž předpokládat, že nebude veřejné. "Krajský soud rozhoduje o stížnostech proti rozhodnutím okresních soudů zásadně v neveřejném zasedání, toliko zcela výjimečně, pokud to uzná předseda senátu za potřebné, je možno nařídit veřejné zasedání," doplnil soudce Jelínek.

Soud ve Vsetíně kauzu vrátil k došetření, neboť podle předsedy soudu Pavla Kotradyho ve vyšetřování spatřuje nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Server Seznam Zprávy dříve uvedl, že podle soudkyně, která měla o případu rozhodovat, neexistuje žádný přímý důkaz, odkud do řeky přitekla voda, která byla příčinou otravy ryb. V den, kdy se havárie projevila, zasahující neodebrali u klíčových výpustí žádné vzorky a neměli přehled o výpustích do Bečvy. Podle soudkyně jsou nedostatečné dva znalecké posudky od Jiřího Klicpery a Jihočeské univerzity, které neřeší, zda mohl jedovatý odpad z rožnovského továrního areálu uniknout v takové koncentraci a množství, aby otrava byla masivní.

Podle soudkyně je podstatné pořídit nový znalecký posudek, který přesně definuje množství i cestu otrávených vod do Bečvy. Žádá také posudek k přesnému určení nákladů na likvidaci následků ekologické katastrofy, doplnil server.

Firma Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod, které odcházejí kanálem ústícím ve Valašském Meziříčí do Bečvy. První ryby podle zástupců společnosti začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění. Vylučují tak, že by byli původcem ekologické havárie. Shodují se na tom i někteří rybáři, kteří kvůli tomu dělali i pokus se solankou. Pokus podle šéfa hustopečských rybářů Stanislava Pernického ukázal, že chlorid sodný, který je anorganická látka stejně jako kyanid draselný, se ve vodě rozptýlil v celé šíři toku už po 600 metrech. Podle něj tak únik jedu musel být podstatně blíže k místu nálezu prvních mrtvých ryb.

Ekologická havárie, kterou 20. září 2020 způsobily podle České inspekce životního prostředí kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.

