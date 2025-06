Povodí Labe nechá při stavbě poldru Kutřín provizorně přemostit říčku Krounku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Povodí Labe využije při stavbě suchého poldru Kutřín na Chrudimsku za více než půl miliardy korun i mostní provizorium. Provizorní přemostění řeky Krounky umožní rekonstruovat současný most bez úplné uzavírky silnice II/358 a zdlouhavých objížděk, uvedl mluvčí státního podniku Aleš Prokopec. Místní lidé by jinak museli využívat objízdné trasy, pro těžkou a autobusovou dopravu dlouhé až 35 kilometrů.Samotný rekonstruovaný most je jedním ze stavebních objektů výstavby související se vznikem suché nádrže. Ta bude stěžejním prvkem systému protipovodňové ochrany v povodí řeky Novohradky, jíž je Krounka významným levostranným přítokem. Cílem výstavby je usměrnění povodňové vlny na řece a zdržení jejích kulminačních průtoků do odeznění povodně na Novohradce.

Most si po rekonstrukci zachová nynější podpěry, ale jeho horní konstrukce bude nová a po stavebních úpravách zhruba o metr vyšší. Nachází se totiž v oblasti, která by podle výpočtů byla při eventuálních povodních zatopena, a zvýšení umožní, aby zůstal využitelný po delší dobu a bezpečně přečkal částečné zatopení.

Mostní provizorium umístěné souběžně se současným mostem bude v režimu kyvadlového provozu otevřeno nejpozději do pátku 20. června. Náklady na ně dosahují téměř čtyř milionů korun. Dočasná konstrukce umožní zachovat plynulý provoz v lokalitě po celou dobu stavebních prací, jež potrvají minimálně půl roku.

Poldr u Kutřína se začal budovat v roce 2021, na jaře 2022 musela být stavba kvůli nepředvídatelným komplikacím přerušena, práce se obnovily vloni v červnu. Stavební firma vybuduje betonovou hráz 146 metrů dlouhou s maximální výškou 17,8 metru. Bude mít migrační hráz pro zvěř, aby tam v době, kdy poldr nebude zatopený vodou, mohla procházet. Hotový by měl být v roce 2027.

reklama