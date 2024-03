Povodí Moravy chce upravit tok Jihlávky v Prostředkovicích a Svratky u Jimramova

Zdroj | Povodí Moravy Podstatně rozsáhlejší úpravy na Svratce byly nedávno dokončené mezi Herálcem a městem Svratka na Žďársku.

Státní podnik Povodí Moravy se letos na Vysočině chystá upravit tok Jihlávky v Prostředkovicích na Jihlavsku a obnovit původní koryto Svratky v Sedlišti u Jimramova. Jsou to akce s celkovými náklady okolo devíti milionů korun, které budou mít ekologický i vodohospodářský přínos, sdělil mluvčí povodí Petr Chmelař. Ochránci přírody tyto projekty vítají.

"Povodí Moravy přišlo s několika revitalizačními akcemi. My na tom s nimi spolupracujeme, pochopitelně tyto aktivity velmi podporujeme," řekl ČTK Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V Prostředkovicích se chystaný zásah týká Jihlávky ve vsi, podle povodí bude stát okolo dvou milionů korun. Hlaváč podotkl, že v obcích není možné vracet toky zcela do původního stavu. "Ale určitě je tam prostor na to, aby se to koryto rozšířilo, a také zpřístupnilo lidem," uvedl.

S chystanými úpravami Jihlávky souhlasí i vedení obce Suchá, pod niž Prostředkovice spadají. "Jsou tam strmé svahy, to koryto je takové nevyužívané," uvedl starosta Tomáš Caha (nestraník). Po úpravách bude Jihlávka ve vsi klikatější a bude vytvořený pozvolný přístup k vodě. Podle starosty tam budou také herní prvky pro děti.

V Sedlišti u Jimramova se prodlouží koryto řeky, vzniknou nové biotopy. Tento projekt bude podle povodí stát sedm milionů korun.

Podstatně rozsáhlejší úpravy na Svratce byly nedávno dokončené mezi Herálcem a městem Svratka na Žďársku. V Herálci povodí opravilo zdi u řeky a pod obcí vrátilo Svratku do původního koryta, čímž její tok prodloužilo skoro o kilometr. Tyto práce stály 33,8 milionu korun. Město Svratka zároveň loni dokončilo rozsáhlé úpravy území s rybníkem na řece, který byl dřív migrační bariérou pro ryby. Pro řeku Svratku, která dřív vedla rybníkem a jezem, bylo vytvořené obtokové rameno.

