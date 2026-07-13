Povodí Moravy pracuje na tom, aby v Dyji v Břeclavi kvůli sinicím nehynuly ryby
Vodohospodáři předpokládali, že za několik hodin dorazí do Břeclavi další masa sinic, před kterou ryby unikají. Sinice vodu proměnily v kašovitou hmotu, v níž ryby nemohou žít. Proto Povodí Moravy krátkodobě manipuluje s jezy v Poštorné a Břeclavi, aby mohly ryby uniknout do podjezí. "Současně dobrovolní hasiči ze Staré Břeclavi a z Poštorné okysličují pomocí rozstřiku vodu v nadjezí jezu Břeclav," uvedlo Povodí.
Pracovníci Povodí Moravy průběžně odebírají vzorky vody a mapují pohyb sinic pomocí dronu. Díky těmto opatřením uhynuly pouze některé menší ryby, k velkému úhynu zatím nedošlo. Situace na Dyji pod nádržemi je přes léto problematická už několik let a s ohledem na dopady klimatické změny se spíše zhoršuje. Letos je situace výjimečná kombinací sucha a horka, které navíc přišlo už koncem června, nikoliv až o prázdninách. V minulosti zde už k větším úhynům došlo, v roce 2022 to bylo přes 40 tun ryb. Po této události se vodohospodáři, energetici a rybáři dohodli, že v kritických dnech bude z provozu odstavená elektrárna, letos se tak stalo koncem června.
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