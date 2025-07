Povodí Odry vybavilo další jez bezpečnostními prvky, celkem jich je 27

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Free-Photos / Pixabay Ilustrační foto

Státní podnik Povodí Odry vybavil další jez bezpečnostními prvky, jako jsou lana se záchrannou podkovou či informační tabule. V regionu už jich tak je 27. Podnik nebezpečné jezy takto zabezpečuje od roku 2015 ve spolupráci s hasiči. Každoročně se ale potýká s krádežemi a poškozováním záchranných prvků. Zloději či vandalové tak působí nejen velké škody, hlavně ale riskují životy tonoucích. ČTK to řekla mluvčí povodí Šárka Vlčková.Lano se záchrannou podkovou chybělo například v dubnu 2021 u splavu ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde se utopili tři mladíci. Pokud by tam prvek byl, šance na záchranu tonoucích by byla vyšší.

"Nově jsme zabezpečili jez na řece Odře v Odrách, kde byly na obou březích instalovány informační cedule a záchranné házecí pomůcky, jako jsou pěnové podkovy s plovoucím lanem o délce 30 metrů pro prvotní laickou záchranu tonoucích," řekla.

Tímto způsobem je v kraji zabezpečeno už 27 jezů. "Každoročně vynakládáme na nové vybavení a doplňování poškozených nebo odcizených prvků finanční prostředky v řádu statisíců korun. Chybějící části vybavení, které byly poškozeny nebo odcizeny, jsou postupně doplňovány. Chceme tím přispět ke zvýšení bezpečnosti na vodních tocích v našem regionu," uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Birklen.

Každý záchranný box je vybaven nejen podkovou s lanem, ale i žlutou samolepkou s jedinečným kódem bodu záchrany, který pomáhá složkám integrovaného záchranného systému rychle a přesně lokalizovat místo zásahu. Na obou březích byly zároveň osazeny kotevní prvky pro případné zajištění zásahu jednotek Hasičského záchranného sboru.

"Bezpečnostní prvky se skládají z kovového záchranného boxu s průhlednými dvířky, zajištěnými plombou a magnetem. Takové řešení zvyšuje jejich odolnost vůči povětrnostním vlivům i vandalismu," doplnil technický ředitel Povodí Odry Tomáš Skokan.

