Povodí Ohře otevřelo dvě své vodní elektrárny v Karlovarském kraji pro veřejnost

7.9.2025 11:30 | LOKET (ČTK)
Foto | Lubor Ferenc / Wikimedia Commons
Lidé se tento týden mohli podívat do dvou malých vodních elektráren Povodí Ohře v Karlovarském kraji. Den otevřených dveří uspořádal správce povodí na elektrárně v Lokti a elektrárně v Chebu. Už ráno využily v Lokti první desítky lidí možnost podívat se na technologie elektrárny, která má více než stoletou historii a po rekonstrukci v 90. letech 20. století slouží dodnes. Pro děti je na obou elektrárnách připravený program a vodní hrátky. Povodí Ohře provozuje 23 malých vodních elektráren.
 
Malá vodní elektrárna v Lokti byla postavena v roce 1925. "Historie je ale významně starší. Úplně prapůvodně tady bylo mlýnské kolo. Vedle stála porcelánka. Z mlýnského kola se pomocí transmisí a hřídelí rozváděl pohyb na celou fabriku. Až potom asi v roce 1925, aspoň takové mám informace od archivářů a kronikářů, došlo k tomu, že se tady udělala malá vodní elektrárna, která primárně sloužila pro potřeby porcelánky," popsal Jiří Činčera, který elektrárnu obsluhuje.

Po druhé světové válce výroba elektřiny v loketské elektrárně skončila a objekt chátral. Od roku 1991 je ve správě Povodí Ohře. V té době byla instalována vertikální vrtulová Kaplanova turbína KT 13 z Energetických strojíren Brno. Při modernizaci turbíny v roce 2016 povodí instalovalo nové oběžné kolo s regulovatelnými lopatkami, což zvýšilo účinnost elektrárny.

Rekonstrukce v 90. letech změnila technologii výroby elektřiny, ale zachovala styl objektu. Přístavba nad kanálem s turbínou tak navazuje na původní budovu z 20. let minulého století.

Instalovaný výkon je na loketské elektrárně zhruba 60 kilowatthodin (kWh). Podle Činčery jde ale spíš o teoretický výkon dosažený zřídka. Obvykle elektrárna dodává okolo 50 kWh. Vliv má průtok vody, v zimě někdy hladina zamrzá, někdy nastane technický problém nebo je třeba odstranit listí z hladiny. "Není to úplně stabilní zdroj, ale z obnovitelných je pořád nejstabilnější," dodal Činčera.

Malá vodní elektrárna v Chebu byla uvedena do provozu v roce 1995. V roce 2010 prošla rekonstrukcí, využívá vzdutí Hradebního jezu k výrobě elektrické energie a má dvě turbíny. Celkový instalovaný výkon je 115 kW.

Povodí Ohře na tocích ve své správě provozuje podle loňské výroční zprávy 23 malých vodních elektráren. Kvůli modernizaci přívodního potrubí na rybné hospodářství nebyla loni funkční MVE Přísečnice. S pěti fotovoltaickými elektrárnami dodalo v roce 2024 Povodí Ohře do distribuční soustavy ČEZ 94.892 MWh elektrické energie.

V České republice je podle Cechu provozovatelů malých vodních elektráren 1467 malých vodních elektráren připojených do distribuční sítě. Takové elektrárny jsou definovány instalovaným výkonem pod deset megawatt (MW). V roce 2024 malé vodní elektrárny vyrobily zhruba 1,2 milionu MWh elektřiny.


 
Pavel Peňás
