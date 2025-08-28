Povodí Vltavy nabízí vytažení lodí z Orlíku jeřábem. Hladina je kvůli suchu nízko
28.8.2025 20:09 (ČTK)
Bezplatné vytažení plavidel jeřábem bude ve dnech 12. až 14. září, a pak 19. až 21. září. Plavidla musí mít rozměry maximálně do tří metrů šířky a do deseti metrů délky s ponorem do 1,3 metru a do výtlaku šesti tun. Rezervaci na daný termín bude možné udělat nejdříve deset dní před datem přepravy.
Vytáhnout loď na břeh bude možné také v lokalitě Podolsko, kde mimořádně otevřou závoru, která umožní příjezd ke břehu od pátku 29. srpna do 6. října. Třetí možností je využít k transportu lodí sjezd do vody na Malé Radavě. Podle provozního řádu tohoto sjezdu je konstrukce vozovky ukončena na výškové úrovni 339,37 metrů nad mořem, dodal Roldán.
