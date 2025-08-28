https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/povodi-vltavy-nabizi-vytazeni-lodi-z-orliku-jerabem-hladina-je-kvuli-suchu-nizko
Povodí Vltavy nabízí vytažení lodí z Orlíku jeřábem. Hladina je kvůli suchu nízko

28.8.2025 20:09 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Povodí Vltavy umožní majitelům lodí bezplatné vytažení jejich plavidel z přehrady Orlík na břeh, aby je mohli odvézt. Využije k tomu jeřáb, který je na hrázi vodního díla. Zájemci se ale musí předem rezervovat na určité dny v září. Hladina vody v přehradě je v důsledku sucha na nízké úrovni. V letním období je obvykle hladina přibližně ve výšce 345 metrů nad mořem, aktuálně je bezmála na 341 metrech. Tím se výrazně obnažily břehy. Rezervační systém spustí v úterý 2. září. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí podniku Hugo Roldán.

 
"Aktuální střednědobé předpovědi počasí nenaznačují takovou změnu hydrologické situace, která by umožnila v následujícím období zvýšení hladiny vody v nádrži. Povodí Vltavy proto bezplatně zajistí majitelům či provozovatelům plavidel možnost jejich vytažení na hrázi vodního díla Orlík, aby jim tak usnadnil jejich odvoz v souvislosti s pomalu končící plavební sezonou a nízkou hladinou v nádrži," uvedl generální ředitel státního podniku Petr Kubala.

Bezplatné vytažení plavidel jeřábem bude ve dnech 12. až 14. září, a pak 19. až 21. září. Plavidla musí mít rozměry maximálně do tří metrů šířky a do deseti metrů délky s ponorem do 1,3 metru a do výtlaku šesti tun. Rezervaci na daný termín bude možné udělat nejdříve deset dní před datem přepravy.

Vytáhnout loď na břeh bude možné také v lokalitě Podolsko, kde mimořádně otevřou závoru, která umožní příjezd ke břehu od pátku 29. srpna do 6. října. Třetí možností je využít k transportu lodí sjezd do vody na Malé Radavě. Podle provozního řádu tohoto sjezdu je konstrukce vozovky ukončena na výškové úrovni 339,37 metrů nad mořem, dodal Roldán.

