Povodí vyčistí mokřad, který filtruje přítok Plumlovské přehrady

Povodí Moravy využije nynější snížení hladiny vodní nádrže Plumlov na Prostějovsku, které souvisí s modernizací přelivu hráze, k odtěžení sedimentů a úpravám mokřadu na straně přítoku do vodního díla. Díky tomu se zlepší filtrační schopnost mokřadu. Vytěžené sedimenty budou využity k obnově vegetace na březích této vodní nádrže. "Jde o první těžbu sedimentů ze sedimentační zdrže, která je v provozu od roku 2014," sdělil ČTK mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Úpravy mokřadu a výsadba vegetace se chystá na přelom dubna a května.

Sedimentační zdrž s mokřadem byla na straně přítoku do Plumlovské přehrady vybudována při poslední obnově vodního díla. Díky tomu se přirozeným způsobem filtrují vody přitékající do nádrže. Po sedmi letech se Povodí Moravy rozhodlo, že vzniklé sedimenty odtěží a obnoví rostliny v pobřežním pásmu. "Využijeme sníženou hladinu v nádrži, abychom odtěžili sedimenty z prostoru před kamenným valem, kde dochází k jejich ukládání. Potřeba odtěžení sedimentů dokládá, že naše opatření fungují, omezují zanášení samotné nádrže a prodlužují její životnost," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Na březích Plumlovské přehrady bude na jaře vysazen orobinec, rákos či žabník.

Mokřad funguje jako vstupní filtr pro vodu přitékající do Plumovské přehrady a poskytuje zázemí pro výskyt i přirozenou reprodukci živočichů. "Mokřad samotný se i nadále bude do jisté míry podílet na filtraci přitékající vody do nádrže a společně se srážením fosforu má své opodstatnění v naší snaze o dosažení rovnovážného stavu v nádrži tak, aby nepřevládly podmínky pro masivní rozvoj sinic," uvedl Gargulák. Podle něj jsou vodní nádrže živý organismus a kvalitu vody ovlivňuje zejména znečištění, které se do nich dostává z povodí nad přehradami.

Povodí Moravy v březnu zahájilo další etapu rekonstrukce vodní nádrže Plumlov, která zajistí bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla i v případě desetitisícileté povodně. Modernizace přelivu a opevnění břehu bude stát 31 milionů korun a zabere 1,5 roku. Práce výrazně nenaruší rekreační sezonu na vodní nádrži. Plumlovská přehrada byla kvůli čištění dna a opravě hráze v závěru roku 2009 vypuštěna a na podzim 2013 po dokončení stavebních prací začalo její napouštění. Povodí Moravy do čištění dna a opravy hráze přehrady investovalo zhruba 270 milionů korun. Díky investici se zlepšila kvalita vody v přehradě.

