Povodí zpevňuje hráz vodárenské nádrže Hubenov, aby odolala extrémní povodni
Pro obce se podle něj protipovodňová opatření dělají zpravidla na stoletou vodu. Ještě výrazněji musejí být chráněná díla strategického významu jako Hubenov, který je pro Jihlavsko nenahraditelným zdrojem pitné vody. "A to je právě ta ochrana až na desetitisíciletou vodu, která jednak zmírní extrémní povodně, ale především ochrání vodní dílo jako takové," řekl Fína. Na území povodí byla v předchozích letech podobným způsobem zrekonstruovaná například vodní díla Boskovice a Koryčany.
Nádrž Hubenov na Maršovském potoce zatopila 55 hektarů. Voda z ní teče do úpravny v Jihlavě - Hosově. Hráz vysoká 19 metrů byla postavená v letech 1968 až 1972, zadržuje 3,4 milionu krychlových metrů vody. Pro vodárenské účely se využívá zhruba 2,4 milionu metrů krychlových. "Dá se říci, že to je vodárenská nádrž, která se de facto za rok vypije," uvedl Fína. V letech 2020 až 2022 už povodí opravilo oba přivaděče, které pomáhají zajistit dostatečný přítok vody do nádrže.
U hráze, která je dlouhá okolo 360 metrů, se projevovaly průsaky ve vrchní vrstvě. "Na základě posouzení bezpečnosti vodního díla za povodní jsme přistoupili k rekonstrukci koruny hráze a zejména těsnícího jádra a vlnolamu," uvedl generální ředitel. Sanované budou betonové konstrukce odpadní a komunikační chodby, upravené a doplněné body sloužící pro technicko-bezpečností dohled. Převádět vodu při extrémních povodních umožní takzvaný přírodní bezpečnostní přeliv za hrází.
Firma Strabag by chtěla stavbu dokončit rychleji než je stanoveno, možná už zjara. "My se v současné době snažíme ty práce koordinovat tak, abychom je z 90 procent dokončili už letos," řekl ČTK za zhotovitele Ondřej Chrást. V příštím roce by se tak už kvůli stavbě nemusela v nádrži snižovat hladina. Před letošní zimou se nádrž bude znovu dopouštět od konce září.
Na rekonstrukci poskytlo dotaci ministerstvo zemědělství. Ministr Marek Výborný (KDU-ČSL) při prohlídce díla připomněl, že to je jedno z opatření pro zajištění dostatku pitné vody pro Jihlavsko. V Jihlavě bude letos s pomocí dotace dokončený vodojem Bukovno, jímž by tam měla do budoucna přitékat voda z nádrže Švihov na řece Želivce. "Počítáme i s investiční podporou směrem k propojení celé soustavy zde na Jihlavsku," uvedl ministr.
reklama