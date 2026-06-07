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Požár haly s papírovým odpadem na Olomoucku způsobil škodu přes milion korun

7.6.2026 08:12 | HORKA NAD MORAVOU (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Foto | svyatoslavlipik / Depositphotos
Škodu za více než milion korun způsobil v noci na dnešek požár skladové haly s papírovým odpadem v průmyslovém areálu v Horce nad Moravou na Olomoucku. Nikdo nebyl zraněn, příčinu požáru vyšetřují hasiči a policisté. ČTK to dnes sdělil mluvčí hasičů Josef Koláček.
 
Požár v Horce nad Moravou zasáhl objekt s odpadem. "Následně se oheň rozšířil na sousední budovu. Zasažen byl také traktor a vysokozdvižný vozík," uvedl Koláček. Požár likvidovalo sedm jednotek hasičů, kteří při zásahu používali výškovou techniku a dýchací přístroje. "Příčinu požáru zjišťuje na místě náš vyšetřovatel. Výše škody zatím nebyla vyčíslena, ale přesáhne jeden milion korun," uvedl Koláček.

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