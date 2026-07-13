Požár lesa v pařížském regionu už strávil na 1000 hektarů porostu
"V okruhu jednoho kilometru bylo zjištěno asi deset míst, kde oheň vznikl, což naznačuje, že jej mohl někdo úmyslně založit," řekl Nuňez médiím při návštěvě obci Noisy-sur-École. "Doufáme, že se nám podaří požár během dne dostat pod kontrolu," prohlásil. Úplné uhašení však podle něj potrvá několik dní, možná i týdnů.
Požár v oblasti vzdálené asi 60 kilometrů od francouzské metropole zuří od neděle. Lesní masiv, v jehož blízkosti se nachází také známý zámek Fontainebleau, má rozlohu přibližně 23 000 hektarů.
Podle agentury AP požár narušil provoz na železnici i na dálnicích. Ministr vnitra doplnil, že dnes ráno bylo evakuováno přibližně 900 lidí. Nikdo neutrpěl zranění a úřady neinformovaly ani o škodách na majetku. "Cílem je zachránit životy a majetek," zdůraznil mluvčí francouzských hasičů Eric Brocardi.
Francouzský prezident Emmanuel Macron na síti X uvedl, že proti požáru byly nasazeny všechny dostupné prostředky. Vyjádřil také solidaritu obyvatelům zasaženého departementu a poděkoval nasazeným hasičům a záchranářům.
Francie v současnosti čelí vlně veder. Nějaký stupeň výstrahy před vysokými teplotami bude platit na celém evropském území v úterý, kdy je ve Francii státní svátek, uvedla dnes odpoledne meteorologická služba Météo France. Nejvyšší stupeň varování potrvá už několikátý den za sebou v Paříži a v okolí.
Nuňez uvedl, že ve Francii spálily požáry od začátku letošního roku přibližně 32 000 hektarů porostu. "To je již nyní více než za celou sezónu 2025, a to je teprve 13. července," upozornil. Francie se potýká již se třetí vlnou veder od začátku roku, což výrazně zvyšuje riziko vzniku požárů.
Záchranné složky nadále bojují s plameny po celé zemi, jak v jižních departementech Pyrénées-Orientales či Drôme, tak v severnějších oblastech. Na jihu v okolí města Valence pomáhají s hašením také dva české vrtulníky. "Oba stroje jsou už v plné akci, včera (v neděli) dohromady provedly 64 shozů," sdělili ČTK zástupci českých hasičů. Situace na místě byla podle nich příznivější, protože nefoukal vítr. Obě helikoptéry pokračují v hašení i dnes.
Lesní požáry sužují také jih Španělska. Předseda regionální vlády v Andalusii Juanma Moreno v neděli oznámil, že nejtragičtější požár ve Španělsku za poslední dvě dekády si vyžádal už 13 obětí. Požár je už stabilizovaný a ohraničený. Oblast dnes navštívil španělský premiér Pedro Sánchez.
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