Požár v Českém Švýcarsku dnes pomáhá hasit sedm vrtulníků a čtyři letadla

Jezero Milada - právě teď. Canadair v akci. pic.twitter.com/2U4JcK7loN — Matyas Kaiser (@MatyasKaiser) July 27, 2022

Na hašení požáru v Českém Švýcarsku se dnes podílí sedm vrtulníků a čtyři letadla. Nasazeny jsou dva letouny z Itálie, které pojmou přes 6000 litrů vody. Novinářům to řekl šéf hasičů v Ústeckém kraji Roman Vyskočil. Letouny Canadair zamířily dopoledne načerpat vodu k jezeru Milada nedaleko Ústí nad Labem a shodily už nad parkem první dávky. Let jim trvá zhruba 12 minut. Požár nyní hasí 80 jednotek, tedy asi 450 hasičů. Hasiči doufají, že se dnes podaří uhasit část požáru nad domy v Hřensku.Obě hasicí letadla Canadair z Itálie míří pomáhat s hašením požáru v národním parku České Švýcarsko. Ještě před svým prvním čerpáním vody z hladiny jezera Milada, které sledovaly desítky lidí, provedla letadla průzkumný let nad národním parkem. Koupání i další aktivity v jezeře jsou ode dneška zakázané do odvolání. Na jezero Milada od dnešního rána dohlížejí policisté. Hlídají, aby lidé z bezpečnostních důvodů do vody nevstupovali.

"Uzavřená je vodní plocha Milada. Na místě na ni dohlíží pořádková jednotka policie a poříční oddělení. Do současné chvíle nemáme hlášeno žádné porušení zákazu," řekl dnes v 10:00 ČTK mluvčí policie Václav Krieger.

Letadla nejspíš budou létat nad hranici s Německem, řekl v České televizi styčný důstojník Petr Vodička. Průzkumný let provedla letadla ve středu, a to včetně pokusného náletu nad vodní plochu jezera Milada. Vodu podle důstojníka nabrat nemohla, protože jezero ještě nebylo zavřené pro lidi. Doposud s hašením ze vzduchu pomáhají vrtulníky s tzv. bambi vaky s kapacitou od zhruba 1000 po 3000 litrů vody a dvě letadla, do kterých je ale třeba vodu čerpat na zemi pomocí hadic. Vrtulníky naplňují vaky také v Labi, pro canadairy však tento způsob čerpání vody vhodný není. Podle Vodičky je koryto řeky příliš úzké a mezi zatáčkami krátké, kolem něj jsou navíc kopce. Během dne se budou střídat dvě posádky, první střídání je čeká nejspíš v poledne. Létat budou letadla do západu slunce, zasahovat u požáru v Česku budou, dokud bude potřeba.

Každé letadlo má kapacitu 6000 litrů. Jezero je vzdálené od Českého Švýcarska asi 30 kilometrů. Stroje mohou podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) znamenat průlom v boji s požárem. Dva velkokapacitní stroje budou podle něj využity k tomu, s čím mají hasiči největší problém. Jsou to nepřístupné plochy, na kterých už nehoří, ale kde hrozí vznik dalších ohnisek požáru.

Letouny z Itálie vyrobila kanadská firma Canadair cíleně k hašení požárů. Nejde tak o přestavbu běžného typu letadla. Konstruktéři canadairy navrhli jako létající čluny s křídlem na vrchu trupu a zatahovacím kolovým podvozkem. Tato letadla tak mohou startovat z vodní hladiny i pozemních letišť a nabírat vodu za letu.

🚁 Přelet vrtulníkem nad požářištěm v Hřensku. Čeká nás ještě hodně práce. 👨‍🚒 #nevzdameto pic.twitter.com/UR4R810Tjh — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 27, 2022

Armáda nasadí v boji s ohněm v Českém Švýcarsku další, třetí, vrtulník. Do oblasti vyšle silnější Mi-17, který unese větší bambi vak na vodu. ČTK to řekla armádní mluvčí Magdalena Dvořáková. Dosud proti ohni zasahovaly dva armádní W3-A Sokol. Celkem do dneška nad Hřenskem hasičům pomáhalo 11 vrtulníků a letadel, další policejní stroj řídí letecký provoz.

Armáda dnes zveřejnila video, na kterém piloti a hasiči ve středu na letecké základně v pražských Kbelích bambi vak testovali. Podle Dvořákové zařízení armádě zapůjčila soukromá firma. Vejde se do něj až 2500 litrů vody. Je to podle ní poprvé, co armáda transportní stroj Mi-17 k zavěšení bambi vaku používá.

Včera ve Kbelích odzkoušeno, dnes jdeme do akce proti ohni. Upravili jsme a otestovali velký bambi vak, aby se dal použít na silnějším vrtulníku Mi-17. Ten může shazovat až 2500 litrů. #JsmeArmada #ArmadaPomaha pic.twitter.com/VQesC9KwzA — Armáda ČR (@ArmadaCR) July 28, 2022

Armáda dosud v Českém Švýcarsku nasazovala dvě posádky s vrtulníky W-3A Sokol. V úterý na svém webu uvedla, že za den oba stroje vzlétnou s vodou nad hořící les asi stokrát.

Požár v noci na dnešek podle Vyskočila dohořel až k zámečku u Vysoké Lípy, tam se ho podařilo hasičům zastavit. Daří se jej držet na úrovni Hlubokého dolu, Mezné a Mezní louky. K Jetřichovicím se oheň nepřiblížil. Oblast požáru mají hasiči rozdělenou na několik úseků. Vyskočil doufá, že úsek nad domy v Hřensku se dnes podaří uhasit.

Spousta z vás má obavy, jak je na tom naše významná přírodní památka Pravčická brána. Tak máme dobré zprávy. pic.twitter.com/3xdvHSQLae — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 28, 2022

Ředitel krajských hasičů dnes odmítl, že by po nedělním začátku požáru situaci podcenili. Za rozšířením požáru z původně sedmi hektarů na plochu až 1200 hektarů stojí podle něj hlavně sucho a vítr. "Já si nemyslím, že by na začátku bylo podcenění situace. Byl to standardní požár, byly povolávané jednotky dle poplachových plánů. Celý zásah nám komplikovalo dlouhodobé sucho, velké množství hořlavého materiálu v této oblasti, kterou nechával národní park přírodě. Jsou tam cesty, které se neudržují. Silný vítr, který se měnil, pak roznášel požár na několik dalších samostatných ohnisek ve složitém nepřístupném terénu," uvedl Vyskočil. V lesích zůstalo velké množství dřeva po kůrovcové kalamitě. Do hašení se hned na začátku zapojily dva policejní vrtulníky. Terén, ve kterém hoří, je velmi členitý, poradit si musí hasiči se skalami i příkrými stráněmi.

Evakuováno bylo podle Vyskočila zhruba 500 lidí, mezi kterými byli obyvatelé i turisti. Další evakuace podle hasičů zatím nehrozí. Vrátit se budou moci lidé až ve chvíli, kdy si budou hasiči jisti, že se požár dál nešíří.

Rozsáhlý požár v národním parku České Švýcarsko se v noci na dnešek nerozšířil. Hasičům se daří držet hranice požáru. Ohniska jsou uvnitř této plochy. V bezpečí před ohněm je obec Janov, která se nemusela evakuovat, a budovy v dalších obcích. Nikdo z hasičů se za celou dobu zásahu vážně nezranil. Do středeční půlnoci bylo podle Vyskočila ošetřeno osm hasičů, z toho tři dostali kyslíkovou terapii, další měli drobné oděrky.

Máme za sebou další den zdolávání náročných požárů v Hřensku. pic.twitter.com/XzSOoVqQJW — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 28, 2022

Kouř z požáru v Českém Švýcarsku dnes ráno znovu cítili i obyvatelé Ústí nad Labem. Samotné Hřensko je zahaleno do mlhy. Naměřené hodnoty škodlivých látek jsou podle meteorologů v limitech. Zápach je nepříjemný, ale zdravotně nezávadný, řekla ČTK Klára Bubnová z ústecké krajské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Pršet by v lokalitě, kde od neděle likvidují hasiči oheň, mohlo začít v pátek odpoledne.

Na území Českého Švýcarska hoří od neděle, zasažena byla plocha o rozloze zhruba 1000 hektarů. Evakuováno bylo 450 lidí. U rozsáhlého požáru podle ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka zasahuje asi 240 profesionálních a 250 dobrovolných hasičů.

