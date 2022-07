Požár v Českém Švýcarsku se v noci nerozšířil, hasičská letadla z Itálie mohou znamenat průlom

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Hasiči u požáru v Národním parku České Švýcarsko zasahují čtvrtý den, evakuováno muselo být za tu dobu odhadem 450 lidí. Přes noc se požár nerozšířil, hasiči dál zasahují na ploše o velikosti 1000 hektarů. Uzavřen je hraniční přechod v Hřensku. Na místo míří hasičské posily z dalších krajů, pomáhají i vrtulníky ze zahraničí. Hasičská letadla z Itálie mohou znamenat průlom, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle ředitele hasičů Vladimíra Vlčka na místě zasahuje asi 240 profesionálních a 250 dobrovolných hasičů. Oblíbené turistické místo, Pravčická brána i výletní zámeček s restaurací Sokolí hnízdo v Hřensku, vypadají podle průzkumu z vrtulníku v pořádku.

Dvě letadla s velkokapacitními nádržemi z Itálie, která jsou schopna pojmout až 6000 litrů vody, přistanou dnes na letišti ve Vodochodech nedaleko Prahy. Hasit požár v Českém Švýcarsku začnou dnes nebo ve čtvrtek poté, co absolvují servis, řekl před jednáním vlády Rakušan. Jejich nasazení by podle něj mohlo znamenat zásadní pozitivní průlom. Za úkol budou mít ošetřovat nepřístupné plochy, na kterých již nehoří, kde by ale mohlo vzniknout nové ohnisko.

Italská letadla mohou nabírat vodu přímo z vodní hladiny. Podle Rakušana budou využita k tomu, s čím mají hasiči největší problém. Jsou to nepřístupné plochy, na kterých už nehoří, ale u kterých hrozí vznik dalších ohnisek požáru. "Tyto plochy budou ošetřovány vodou, aby k dalšímu vznícení nedošlo, a tím si myslíme, že by v celé té věci mohlo dojít k zásadnímu pozitivnímu průlomu a po použití masivní letecké techniky už se skutečně můžeme bavit o tom, že ten požár bude pod kontrolou," řekl.

Odhadnout, kdy hasiči dostanou požár pod kontrolu, je podle něho velmi těžké kvůli okolnostem, které hašení komplikují, jako jsou velmi hořlavé podloží nebo nepřístupné lokality. "Hasiči nemohou jako v normálním případě zavlažit kořenovou soustavu, aby se požár nešířil spodem dál, to tady není možné," poznamenal. Pod kontrolou by podle něj mohl být v řádu dnů, týdny pak budou potřeba na bedlivou kontrolu, aby nevznikla nová ohniska.

Další letadla už podle Rakušana hasiči nepotřebují, nasazeno je zatím celkem sedm kusů letecké techniky. Vedle dvou strojů, které poslaly na pomoc Polsko a Slovensko, s ohněm bojují i dvě armádní a dvě policejní helikoptéry a také vrtulník firmy Czechoslovak Group. ČTK to dnes řekl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Další policejní vrtulník podle něj bude navíc přímo ze vzduchu řídit letecký provoz.

Čtvrtý den zasahují hasiči u požáru v národním parku České Švýcarsko. Požár se přes noc nerozšířil, hasiči dál zasahují na ploše o velikosti tisíc hektarů. Do parku dorazil i polský vrtulník, který se okamžitě zapojil do pomoci s hašením 👉 https://t.co/Py1YCaMO8C.

📷 René Volfík pic.twitter.com/a202fyaDe6 — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) July 27, 2022

Všechny vrtulníky k hašení využívají tzv. bambi vaky, do nichž nabírají vodu přímo z vodní hladiny. Rozdíl je podle něj ve velikosti vaků. Zatímco české mají kapacitu okolo tisíce litrů vody, polský i slovenský vrtulník mají vaky s kapacitou 3000 litrů. Vak helikoptéry Czechoslovak Group pak nabere až dva tisíce litrů vody. "Všechny helikoptéry, bez rozdílu bambi vaku, nabírají vodu z Labe," řekl Vlček. Problémy s nedostatkem vody zatím nehrozí.

Na pomoc s požárem v Českém Švýcarsku vyslalo ministerstvo zemědělství podle svého šéfa Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) techniku ze státního podniku Lesy ČR. "Večer byl jeden stroj, přes noc už pracovaly tři stroje. Dělají protipožární pásy, harvestory pracují během v noci, kdy třeba nemohly létat vrtulníky," řekl dnes novinářům. Další technika bude podle něj přijíždět dnes.

Dnes v severních Čechách dnes začalo mírně pršet. "To je další faktor, který může sehrát pozitivní roli," uvedl Vlček. Meteorologové očekávají na jihovýchodě Česka dnes odpoledne silné bouřky s intenzivními srážkami. V Ústeckém kraji je ale meteorologové nepředpokládají.

V noci hasiči likvidovali malá ohniska ve skalách nad Hřenskem. "Hlavní hasební práce probíhají na skalách přímo v Hřensku, kde hasiči k likvidaci ohnisek používají i automobilové žebříky. Je to na té pravé straně Kamenice směrem dolů, tam kde to bylo nejméně zasažené," řekl dnes ráno ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Práce komplikuje vítr, který k ránu zesiloval a přispíval k rozhořívání ohnisek. V noci pracovaly také těžební stroje tvořící protipožární pásy, podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) postupují stroje státního podniku Lesy ČR velmi rychle. "Pokračovat budou i dnes podle pokynů velitele zásahu," uvedl Nekula na twitteru.

INFOGRAFIKA ČTK

Požár v Národním parku České Švýcarsko se přes noc nerozšířil, hasiči dál zasahují na ploše o velikosti 1000 ha. Domovy muselo opustit odhadem 450 lidí. Počet zasahujících hasičů se dnes zvýší, řekl ráno ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. pic.twitter.com/c0qlJcJT3L — CTK (@CTK_cz) July 27, 2022

Hasičům se v noci podařilo udržet oheň dostatečně daleko od obce Janov, jejíž obyvatelé se zatím nemuseli evakuovat. Své domovy museli v posledních dnech kvůli rozsáhlému požáru opustit obyvatelé, chalupáři a turisté z obcí Mezná, Mezní Louka, Hřensko a Vysoká Lípa. Sám se evakuoval skautský tábor u Dolského mlýna. V součtu je to podle mluvčího asi 450 lidí.

Do Hřenska zamířily posily z dalších krajů. V úterý již byli na místě hasiči z Prahy, Libereckého kraje, Plzeňského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Středočeského kraje a z pondělí na úterý dorazil záchranný útvar z Hlučína a Zbirohu. Dnes dorazilo sedm profesionálních hasičů z Moravskoslezského kraje se čtyřmi vozidly a s velkoobjemovým čerpadlem. Dovezli i tři kilometry hadic, které společně s čerpadlem umožní snazší dálkovou dopravu vody do odlehlejších částí ohněm zasaženého parku.

Požár se v pondělí ráno rozšířil i do Saského Švýcarska, ani tam není zcela pod kontrolou, momentálně hoří na ploše asi 250 hektarů, napsala dnes agentura DPA. Obydlené oblasti nyní nejsou ohrožené. Do úterního večera s ohněm bojovalo pět vrtulníků včetně tří armádních a stovka hasičů. Oblast je i tam pro hasiče špatně přístupná a vodu na hašení musejí v některých oblastech čerpat dlouhými hadicemi z Labe a Křinice (Kirnitzsch) nebo vozit cisternami.

Přechod do Německa přes Hřensko je uzavřen. "Ani německá strana nikoho do České republiky nepustí," uvedl mluvčí hasičů. Využít lze podle něj přechod na Cínovci či v Petrovicích, případně se lze do Německa dostat po dálnici. Uzavřen je také příjezd do Vysoké Lípy z Jetřichovic, do obce Janov se mohou starousedlíci dostat z Děčína. Zavřená je také cesta z Hřenska do Mezné a Mezní Louky.

O možné pomoci pro místa, která poničil požár, bude dnes debatovat vláda. O její podobě rozhodne pak podle rozsahu škod, řekl vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Sbírka Donio od úterního odpoledne vybrala na pomoc zasaženým obcím a jejich obyvatelům asi 4,5 milionu korun. Hasičům také lidé nakoupili zásoby minerálních vod, ovoce a trvanlivých potravin.

