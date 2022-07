Požár v Českém Švýcarsku šetří policie pro podezření z ohrožení z nedbalosti. Pomoc s hašením slíbilo zahraničí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Požár v Národním parku České Švýcarsko šetří policie pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. ČTK to řekl mluvčí krajské policie Dan Vítek. K příčině požáru se podle něj zatím nelze vyjádřit. Na místě jsou desítky policistů, hlídají příjezdové cesty do oblasti a střeží opuštěné objekty, aby se předešlo rabování nebo vloupání. "Ohledání požářiště nyní nepřichází v úvahu. Další se uvidí až na základě postupu v trestním řízení," uvedl Vítek.Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko už třetím dnem. Oheň před dnešním polednem hasilo přes 400 hasičů z 83 jednotek.

Na pomoc dnes kolegům vyrazili hasiči z několika krajů. Česko požádalo i o zahraniční pomoc. Slovensko slíbilo poslat do Hřenska hasicí stroje, které nedávno pomáhaly hasit požáry ve Slovinsku, a poptává v dalších státech velkokapacitní letadla na hašení. Helikoptéru k hašení pošle Polsko, pomoc v podobě speciálních hasicích letounů slíbila i Itálie. Slovenské vrtulníky musejí podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) projít po návratu ze Slovinska kontrolou, jasno by chtěl mít o jejich použití do středy. Na místě spolu s ním poděkoval hasičům za nasazení premiér Petr Fiala (ODS).

Podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka drží hasiči v Hřensku linii požáru. Odhadovat, kdy požár skončí, nechtěl. Záleží podle něj na počasí, zejména síle a směru větru. Úplné uhašení lze podle něj čekat i za několik dnů.

Podle ústeckého hejtmana Jana Schillera (ANO) stav nebezpečí zatím vyhlášen nebude. Podmínky k tomu naplněny ještě nejsou. THasiči zásah zvládají vlastními prostředky, požár se zatím dál nešíří, situaci může ovlivnit počasí. Vyhlášení stavu nouze bude hejtman znovu projednávat dnes večer, pokud se situace nezlepší.

🔥 Hřensko a včerejší zdolávání rozsáhlého požáru v náročném a těžko přístupném terénu v Národním parku České Švýcarsko.



Dnes na místě opět pokračujeme s hasebními prácemi.👨‍🚒 https://t.co/ZEcK2ikYvU pic.twitter.com/4kZ0uRjTop — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 25, 2022

Hasiči dnes odpoledne vyzvali majitele hospodářských zvířat z Kamenické Stráně v Národním parku České Švýcarsko, aby zvířata připravili na případnou evakuaci. Informovali o tom krajští hasiči na sociálních sítích.

Chovatelé mají připravit zvířata, jejichž přesun vyžaduje delší časový prostor. "Doporučujeme připravit zvířata pro případnou evakuaci, která by mohla nastat při zhoršení podmínek požáru. Podle zvážení majitele si případně zajistit evakuaci už v současné době," uvedli hasiči.

Obavy z šíření požáru mají obce, které jsou u parku, v němž začalo hořet v neděli. Krásná Lípa navrhla jako preventivní ochranu obyvatel, aby krizový štáb zvážil možnosti preventivního pokácení pruhů v suchých porostech národního parku a odklízení suché biomasy. "Jako ideální místo pro tento zásah se jeví lokalita České silnice (zpevněná lesní cesta z Vysoké Lípy na státní hranici), které je velmi dobře přístupná a dobře zásobovatelná vodou z řeky Křinice," uvedlo město Krásná Lípa, které je centrem Českého Švýcarska, na facebooku. Opatření lze podle města zajistit dostupnou lesnickou techniku, která aktuálně pracuje ve státních lesích ve Šluknovském výběžku.

Více než sto hasičů ze 49 jednotek zasahuje u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Vítr rozdmýchal oheň, který se nyní šíří dál. Hasiči se ho snaží hasit ze země i ze vzduchu.



📸 @m_turekk:https://t.co/IsGZx2Abzy pic.twitter.com/Tgverf7W5n — Seznam Zprávy (@SeznamZpravy) July 25, 2022

Požár se rozšířil do turisty oblíbeného Hřenska, zasaženo bylo také asi šest domů v obci Mezná. Ohnisek je velké množství a do některých míst se hasiči nedostanou. Od rána znovu létají vrtulníky, které nabírají vodu na hašení z Labe.

Přímo v Hřensku ochlazují hasiči pomocí výškové techniky skály za hotely, v nichž už nikdo není. Turisté i obyvatelé museli opustit v noci na dnešek všechny objekty po pravém břehu říčky Kamenice, která se vlévá do Labe. V pondělí hasiči evakuovali 80 lidí z Pravčické brány a také účastníky tábora u Dolského mlýna. Evakuovat se museli také lidé z obcí Mezná, Mezní Louka a z větší části také ze Hřenska. V Mezné mají hasiči požár pod kontrolou a provádějí dohašování. Podle mluvčího krajských hasičů Lukáše Marvana nelze vyloučit další evakuaci, pokud by se požár šířil stejnou rychlostí jako v noci.

Policisté kvůli požáru uzavřeli příjezdové komunikace do Hřenska od Děčína i státní hranice s Německem. Neprůjezdná je i silnice od Jetřichovic a Janova.

Zápach kouře hlásili od rána hasičům lidé nejen z Ústeckého, ale tak z Libereckého, Pardubického, Středočeského kraje a z Prahy. Hasiči evidovali desítky planých události s hlášením zápachu kouře a požádali občany, aby v tomto specifickém případě volání na tísňové linky zvážili a obraceli se na ně třeba v případě, že uvidí plameny.

Velitel zásahu Martin Laníček ráno v České televizi uvedl, že požár je asi na 30 hektarech. Likvidaci požáru odhadl na několik dní. Pokud se nezhorší počasí, zejména nezesílí vítr, mohli by hasiči plameny podle něj během dneška dostat pod kontrolu. Při požáru nebyl mezi hasiči podle Laníčka nikdo vážně zraněn, evidují například jen drobné odřeniny.

Podle mluvčího národního parku Tomáše Salova je požár mimořádný tím, že se přiblížil k lidským obydlím. Oheň se už v pondělí rozšířil také do Saského Švýcarska. Hoří tam nad údolím Labe u vyhlídky u obce Schmilka i v dalších částech. Rozsah škod zatím nelze odhadnout.

České Švýcarsko. Bambi vak v akci🚁 pic.twitter.com/FvnAtx7Hlh — Armáda ČR (@ArmadaCR) July 24, 2022

Starosta města Krásná Lípa Jan Kolář míní, že oheň nemusel České Švýcarsko zasáhnout v takovém rozsahu, kdyby v lesích nebylo ponecháno dřevo napadené kůrovcem. ČTK dnes řekl, že se okolní obce obávaly podobného požáru již mnoho let. Rozšíření původního ohniska požáru by podle něj nenastalo, pokud by podél silnice byly vykácené bezpečnostní pruhy. Mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov ale ČTK sdělil, že pruhy byly vykácené po obou stranách silnice ze Hřenska do Mezní Louky a ani toto opatření rozšíření požáru nezabránilo.

Hasiči od pondělí bojují také s dalšímu lesními požáry. Likvidují oheň ve vojenském prostoru Libavá nedaleko Staměřic na Přerovsku, který zasáhl plochu o rozloze zhruba 800 krát 300 metrů. Hasili tam celou noc, ráno pokračovali v dohašování. Podobně pokračovali v likvidaci lesního požáru u Lukovečku na Zlínsku, který se rozšířil na plochu asi devíti hektarů. Požár mají pod kontrolou, nikdo při něm neutrpěl zranění. V Evropě s lesními požáry bojuje několik zemí, například Německo, Řecko, Francie nebo Itálie.

