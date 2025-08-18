https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/poznat-svet-netopyru-mohou-zajemci-na-tradicni-mezinarodni-noc-netopyru
Poznat svět netopýrů mohou zájemci na tradiční Mezinárodní noc netopýrů

18.8.2025 19:49 (ČTK)
Netopýr hvízdavý.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Bill Tyne / Flickr
Zjistit, jak spolu netopýři komunikují či jak po tmě loví potravu mohou lidé zjistit prostřednictvím různých akcí po celé České republice na přelomu srpna a září. Akce se konají k Mezinárodní noci netopýrů. Pořádá ji Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON).
 
"Na hradech, zámcích, v parcích či u jeskyní a štol se opět po roce setkají odborníci – chiropterologové, netopýři a široká veřejnost," uvedla koordinátorka akce Jana Vandrovcová z ČESON. Nedílnou součást netopýřích nocí tvoří zábavné vzdělávací aktivity pro děti, přednášky, besedy, vycházky a ukázky metod výzkumu s pomocí ultrazvukových detektorů či odchytu do sítí. Vandrovcová dodala, že oblíbená jsou i setkání s handicapovanými ochočenými netopýry.

Na ochočené netopýry se mohou lidé podívat například v Praze. U Koněpruských jeskyní se budou konat přednášky a naučná stezka. Přírodovědecké muzeum Semenec v Jihočeském kraji nabídne také vycházku s ultrazvukovými detektory, v Libereckém kraji v Domu přírody Českého ráje bude připravená hravá netopýří stanoviště a výtvarná dílnička. V olomoucké Zoo se bude po přednášce a procházce areálem promítat naučný film. Veškeré akce v různých krajích a celý program mohou zájemci najít na webu www.netopyrinoc.cz.

Mnoho druhů netopýrů v Česku minimálně po část roku obývá nejrůznější lidské stavby a staré stromy v zahradách, alejích a parcích. Jako zimoviště slouží kromě jeskyní a štol také různé sklepy. Kvůli rekonstrukcím budov či kácení dřevin jsou netopýři potenciálně zranitelní, uvádí ochránci.

"Mohou přijít o své tradiční úkryty nebo být dokonce přímo ohroženi na životě," uvedla Vandrovcová. Kromě monitoringu a praktických opatření se proto při ochraně netopýrů dlouhodobě zaměřují také na seznamování lidí se způsobem života těchto živočichů. "Netopýří noc skýtá pro osvětu a budování pozitivního vztahu lidí k našim létajícím savcům ideální příležitost," dodala Vandrovcová.

Mezinárodní noc pro netopýry se na přelomu léta a podzimu koná v desítkách zemí světa, je pod záštitou Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS). V Česku je letos 29. ročník, akce zajišťují členové ČESON ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, správci památek, pracovníky muzeí a regionální nevládní organizace.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
