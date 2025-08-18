Poznat svět netopýrů mohou zájemci na tradiční Mezinárodní noc netopýrů
Na ochočené netopýry se mohou lidé podívat například v Praze. U Koněpruských jeskyní se budou konat přednášky a naučná stezka. Přírodovědecké muzeum Semenec v Jihočeském kraji nabídne také vycházku s ultrazvukovými detektory, v Libereckém kraji v Domu přírody Českého ráje bude připravená hravá netopýří stanoviště a výtvarná dílnička. V olomoucké Zoo se bude po přednášce a procházce areálem promítat naučný film. Veškeré akce v různých krajích a celý program mohou zájemci najít na webu www.netopyrinoc.cz.
Mnoho druhů netopýrů v Česku minimálně po část roku obývá nejrůznější lidské stavby a staré stromy v zahradách, alejích a parcích. Jako zimoviště slouží kromě jeskyní a štol také různé sklepy. Kvůli rekonstrukcím budov či kácení dřevin jsou netopýři potenciálně zranitelní, uvádí ochránci.
"Mohou přijít o své tradiční úkryty nebo být dokonce přímo ohroženi na životě," uvedla Vandrovcová. Kromě monitoringu a praktických opatření se proto při ochraně netopýrů dlouhodobě zaměřují také na seznamování lidí se způsobem života těchto živočichů. "Netopýří noc skýtá pro osvětu a budování pozitivního vztahu lidí k našim létajícím savcům ideální příležitost," dodala Vandrovcová.
Mezinárodní noc pro netopýry se na přelomu léta a podzimu koná v desítkách zemí světa, je pod záštitou Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS). V Česku je letos 29. ročník, akce zajišťují členové ČESON ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, správci památek, pracovníky muzeí a regionální nevládní organizace.
