Praha 7 investuje do energetických úspor ve 12 budovách 17 milionů

Městská část Praha 7 zahajuje modernizaci 12 objektů za 17 milionů korun, což by mělo snížit náklady na plyn, elektřinu a vodu o 12 procent. V cenách z roku 2019 je to 2,32 milionu korun ročně, reálně tak bude finanční úspora vzhledem k současným vysokým cenám energií ještě vyšší. Poskytovatel služby je společnost ENESA z holdingu ČEZ ESCO, informovala společnost ČEZ. Radnice se rozhodla využít metodu energetických služeb se zárukou (EPC), úsporu má tak garantovánu smluvně na 12 let.

Modernizace se bude týkat 12 objektů, a to budovy nové radnice, tří pečovatelských center a osmi škol. "Během projektu ušetří městská část minimálně 28 milionů korun, a to v cenách referenčního roku 2019. Ve skutečnosti bude tato částka ale mnohem vyšší, protože jak víme, ceny energií mezitím stouply na rekordní úrovně a nadále rostou," uvedl místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš (Praha 7 Sobě). Realizace opatření se uskuteční letos.

Úspory budou generovat tři zrekonstruované plynové kotelny, nové LED osvětlení a modernizace systému měření a regulace. O 400 000 korun se sníží vodné a stočné díky instalaci WC stopa perlátorů. Veškeré práce v pečovatelských centrech bude ENESA provádět s minimálním přerušením dodávek teplé vody, která je zde nutností.

"Příprava projektů trvá i rok a půl a vše samozřejmě podléhá veřejné soutěži. Zákazníci, kteří se včas do EPC pustili, se tak mohou v současné energetické krizi těšit z výrazně nižší spotřeby energií," uvedl generální ředitel ENESA Milan Dorko.

Nejvýznamnější úsporu nákladů však přinese instalace takzvaného počítačového IRC (Individual Room Control) systému v šesti základních školách. IRC je založeno na automatickém propojení teplotního čidla v dané místnosti, počítačem řízené hlavice na topném tělese a centrálního dispečinku. Jeho úkolem je hlídat teplotu nastavenou podle využití daného prostoru. Pokud z teplotního čidla přijde do dispečinku informace, že okamžitá teplota neodpovídá nastavené, hlavice na topném tělese se automaticky zavře či naopak otevře.

Na chodbách, v tělocvičnách a na toaletách tak může být, při dodržení teplotního komfortu, chladněji než ve sborovnách, kancelářích či třídách. Modernizace také ušetří významné náklady na pravidelné opravy svítidel a regulaci teploty. Jen loni za ně radnice utratila 160 000 korun.

ČEZ ESCO je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou.

