Praha dá 850 milionů Kč na modernizaci ZEVO Malešice pro lepší využití odpadu
Podle důvodové zprávy by realizace projektu měla výrazně omezit množství odpadu ukládaného na skládky, zvýšit návratnost využitelných surovin a přispět ke snížení potřeby těžby primárních materiálů i emisí oxidu uhličitého. Podle radního pro finance Zdeňka Kováříka (ODS) je projekt významný i proto, že Česku postupně docházejí stavební materiály. Předpokládaná doba návratnosti investice je podle něj 12 až 13 let.
Investice je rozdělena do dvou etap, které mají být uskutečněny v letech 2026 až 2029. Peníze město poskytne formou dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti. Prostředky budou uvolňovány postupně podle postupu realizace projektu.
Pražské služby už v minulých letech využily škváru vznikající při spalování odpadu ke stavebním účelům. V roce 2023 z ní v areálu v Malešicích vybudovaly první parkoviště a loni přibyla druhá obdobná plocha. Podle společnosti by materiál mohl v budoucnu najít širší uplatnění například při výstavbě silnic jako náhrada štěrkodrti.
Roční produkce směsného komunálního odpadu obyvatel metropole je asi 250.000 tun, z čehož ZEVO Malešice vyrobí světlo a teplo pro přibližně 20.000 domácností. Na konci celého procesu zůstane popílek a asi 50 000 až 60 000 tun strusky, která v současnosti slouží na skládkách k oddělování a zpevňování jednotlivých vrstev uloženého odpadu.
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