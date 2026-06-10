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Praha dá 850 milionů Kč na modernizaci ZEVO Malešice pro lepší využití odpadu

10.6.2026 19:17 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Karelj / Wikimedia Commons
Pražské služby (PSAS) získají od hlavního města 850 milionů korun na modernizaci spalovny odpadu (ZEVO) v Malešicích. Poskytnutí peněz schválili pražští radní. Díky projektu nazvanému Fénix by mělo být možné lépe využívat zbytky po spalování odpadu, omezit jejich ukládání na skládky a získávat z nich stavební materiál i cenné kovy. O konečném schválení bude ještě rozhodovat zastupitelstvo hlavního města.
 
Projekt Fénix počítá s modernizací nakládání s popílkem a struskou, neboli škvárou, vznikajícími při energetickém využití komunálního odpadu v malešickém zařízení. "Cílem je oddělení toho popílku, který vzniká, od škváry, a tu škváru následně využít jako stavební materiál zejména v dopravních stavbách," vysvětlila náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková (Piráti).

Podle důvodové zprávy by realizace projektu měla výrazně omezit množství odpadu ukládaného na skládky, zvýšit návratnost využitelných surovin a přispět ke snížení potřeby těžby primárních materiálů i emisí oxidu uhličitého. Podle radního pro finance Zdeňka Kováříka (ODS) je projekt významný i proto, že Česku postupně docházejí stavební materiály. Předpokládaná doba návratnosti investice je podle něj 12 až 13 let.

Investice je rozdělena do dvou etap, které mají být uskutečněny v letech 2026 až 2029. Peníze město poskytne formou dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti. Prostředky budou uvolňovány postupně podle postupu realizace projektu.

Pražské služby už v minulých letech využily škváru vznikající při spalování odpadu ke stavebním účelům. V roce 2023 z ní v areálu v Malešicích vybudovaly první parkoviště a loni přibyla druhá obdobná plocha. Podle společnosti by materiál mohl v budoucnu najít širší uplatnění například při výstavbě silnic jako náhrada štěrkodrti.

Roční produkce směsného komunálního odpadu obyvatel metropole je asi 250.000 tun, z čehož ZEVO Malešice vyrobí světlo a teplo pro přibližně 20.000 domácností. Na konci celého procesu zůstane popílek a asi 50 000 až 60 000 tun strusky, která v současnosti slouží na skládkách k oddělování a zpevňování jednotlivých vrstev uloženého odpadu.

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