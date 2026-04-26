Praha dá na projekty zlepšující životní prostředí 44 milionů korun, více než loni

26.4.2026 19:43 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Praha dá letos na projekty, které mají zlepšit životní prostředí, 44 milionů korun, více než loni. Peníze dostanou žadatelé například na ochranu přírody, vzdělávání o ekologii nebo projekty zaměřené na přizpůsobení města klimatickým změnám. Město podpoří 134 projektů od 80 žadatelů. Rozdělení dotací schválili pražští radní. Loni Praha na takové projekty rozdělila 42,8 milionu korun.
 
"Svou kapacitou a pestrostí tady tyto projekty dokazují, že pro přírodu toho umíme udělat hodně od ochrany, návratu jednotlivých druhů až po úpravu ochrany celé krajiny v jednotlivých lokalitách," řekla po jednání primátorova náměstkyně Jana Komrsková (Piráti).

Podpořené projekty spadají do několika oblastí, a sice veřejná zeleň, cirkulární ekonomika, ochrana přírody, ekologická výchova, výukové a vzdělávací programy pro školy a adaptace a zmírňování následků klimatické změny. Jedna z kategorií je pak pro specifické projekty, které nezapadají do žádné z výše uvedených skupin.

Největší část peněz míří na projekty ekologické výchovy, na které má jít přibližně 10,36 milionu korun. Další významná část podpory směřuje na opatření k adaptaci a zmírňování klimatických změn, a to 8,06 milionu korun, a na vzdělávací programy pro školy, které mají získat zhruba 8,55 milionu korun.

Na magistrát dorazilo 246 žádostí o dotaci od 122 žadatelů. Komise po jejich posouzení doporučila podpořit 134 projektů od 80 subjektů.

Dále čtěte |
Půda s kapkou vody Foto: Antonio Jordán Imaggeo Sehnat půdu v Praze není pro malé farmáře problém, chybí jim metodika Uzávěr plavebního kanálu Troja Foto: PVS Praha získala ocenění za projekt definitivního uzávěru plavebního kanálu Troja Lavička Foto: Depositphotos V pražských Chotkových sadech lze vidět výsledky soutěže na jejich revitalizaci

