Praha dá na projekty zlepšující životní prostředí 44 milionů korun, více než loni
Podpořené projekty spadají do několika oblastí, a sice veřejná zeleň, cirkulární ekonomika, ochrana přírody, ekologická výchova, výukové a vzdělávací programy pro školy a adaptace a zmírňování následků klimatické změny. Jedna z kategorií je pak pro specifické projekty, které nezapadají do žádné z výše uvedených skupin.
Největší část peněz míří na projekty ekologické výchovy, na které má jít přibližně 10,36 milionu korun. Další významná část podpory směřuje na opatření k adaptaci a zmírňování klimatických změn, a to 8,06 milionu korun, a na vzdělávací programy pro školy, které mají získat zhruba 8,55 milionu korun.
Na magistrát dorazilo 246 žádostí o dotaci od 122 žadatelů. Komise po jejich posouzení doporučila podpořit 134 projektů od 80 subjektů.
