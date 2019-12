Praha nebude podporovat akce, kde jsou použity jednorázové obaly

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Magistrát hl. m. Prahy Pražský magistrát přestane podporovat akce, na kterých jsou používány jednorázové obaly nebo výrobky, nebude je používat ani magistrát. / Ilustrační foto

Pražský magistrát přestane podporovat akce, na kterých jsou používány jednorázové obaly nebo výrobky, nebude je používat ani magistrát. Cílem je omezit produkci zejména plastového odpadu. K dodržování závazku budou vyzvány rovněž městské organizace a firmy. Novinářům to v pondělí po jednání radních řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Praha se tak ztotožňuje z evropskou směrnicí o omezení odpadu z letošního června.

"Pořadatelé a organizátoři akcí, kteří se nebudou chovat šetrně k životnímu prostředí a nezamezí používání jednorázových plastových obalů a nádobí, již nedostanou od Prahy žádnou formu podpory," řekl Hlubuček.

Nařízení tak konkrétně znamená, že podporované akce budou muset například nahradit plastové láhve s vodou džbánky či karafami. Stejně tak budou muset plastové nádobí vyměnit za keramické a klasické příbory nebo balené smetánky do kávy za rozlévané mléko. Používán již nebude balený cukr nebo kapslové kávovary a vyměněny budou plastové kelímky v automatech na nápoje za ekologické. Zaměstnancům budou muset úřad a firmy umožnit třídit odpad.

Pražští zastupitelé letos v červnu vyhlásili klimatický závazek, při kterém chce vedení města do roku 2030 snížit množství emisí oxidu uhličitého o 45 procent. Do roku 2050 vedení města chce, aby byla metropole bezuhlíková. Město se rovněž rozhodlo zavést do svého fungování principy takzvané cirkulární ekonomiky, při níž nevzniká odpad.

