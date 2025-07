Praha plánuje investice do menších čistíren odpadních vod

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Vítková / Ekolist.cz Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) plánuje zvýšení kapacity několika takzvaných pobočných čistíren odpadních vod (PČOV), které obsluhují oblasti na periferiích metropole. Důvodem je fakt, že na 12 z 23 čistíren spravovaných PVS byl ke konci loňského roku vyhlášen stop stav, což znamená, že již k nim není možné připojovat nově stavěné domy. Vyplývá to z městského koncepčního dokumentu. Do sítě PČOV chce PVS do roku 2030 investovat asi 4,58 miliardy korun.Cílem investic je zajistit, aby byl do roku 2030 odstraněn stop stav u všech čistíren, kde nyní platí. Práce na zvýšení kapacity čistíren již začaly v Královicích, letos se v plánují v Nedvězí. PVS již také zahájila tendry pro PČOV v Přední Kopanině a Vinoři a letos to plánuje v případě čistírny ve Kbelích.

V různých fázích přípravy jsou podle dokumentu projekty intenzifikace čistíren v Březiněvsii, Čertousech, Kolovratech, Lochkově, Dolních Chabrech a Kolodějích. Několik PČOV také PVS plánuje přepojit na centrální kanalizační systém s vyústěním v Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově.

Celkem plánuje PVS do modernizace sítě do roku 2030 i se započtením projektů z loňského roku investovat asi 4,58 miliardy korun, z toho 2,65 miliardy má jít z rozpočtu PVS a 1,93 miliardy by měl zaplatit magistrát, který PSV vlastní. Další náklady může podle dokumentu přinést přijetí nové evropské směrnice o čištění městských odpadních vod, kterou musí český stát přijmout do národní legislativy do konce července 2027.

PVS plánuje taky pokračování modernizace ÚČOV, která má stát zhruba 7,3 miliardy korun. Po rekonstrukci má být původní takzvaná stará vodní linka vybavena stejnou technologií jako ta nová, která začala fungovat v roce 2018. Modernizace celé čistírny byla podle dřívějších vyjádření nutná kvůli evropské legislativě a normám pro obsah dusíku ve vodě, kterou zařízení po vyčištění vypouští do Vltavy.

reklama