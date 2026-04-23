https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/praha-vysadila-v-kosirich-23-netypickych-stromu-lepe-zvladaji-sucho-a-horko
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Praha vysadila v Košířích 23 netypických stromů, lépe zvládají sucho a horko

23.4.2026 02:34 | PRAHA (ČTK)
Břestovec čínský
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Chong Fat / Wikimedia Commons
Technická správa komunikací (TSK) vysadila do ulice V Cibulkách v Praze 5 Košířích 23 stromů. Jde o druhy, které nejsou v ČR zcela typické. Měly by lépe zvládat horké počasí a sucho. Jsou součástí projektu, při němž bude TSK 15 let testovat 30 druhů stromů, aby zjistila, kterým se v městském prostředí nejlépe daří. Městská firma plánuje vysadit celkem 900 takzvaně klimaticky odolných stromů, od roku 2022 jich zasadila asi 300.
 
Tradiční druhy stromů v rozpálených ulicích podle TSK často trpí. V ulici V Cibulkách proto firma vysadila šest javorů italských, devět břestovců čínských a osm břestovců juliiných. "Vybíráme určité druhy stromů, následně sledujeme, jak se jim daří. Vysázíme v rámci tohoto projektu až 900 stromů," uvedla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti).

Dosud bylo v rámci projektu vysazeno asi 300 stromů, výsadba zbývajících by měla být podle ředitelky nestavební údržby komunikací TSK Kristýny Hujerové hotová zhruba do pěti let. První výsledky toho, jak se kterým stromům daří, bude mít TSK přibližně po šesti až osmi letech od zahájení projektu, tedy mezi lety 2028 až 2030.

Odborníci budou sledovat, jak rychle stromy rostou, jak poskytují stín a zvládají extrémní sucha či znečištěný vzduch. Ze všech stromů, které město ročně vysadí, je zhruba sedmina až osmina takzvaně klimaticky odolných.

Břestovce juliiny rostou od roku 2024 také na Strossmayerově náměstí v Praze 7, vzrostlejší mohou lidé vidět před takzvaným Molochovem. Jde o bytový dům v ulici Milady Horákové na Letné.

Vedení Prahy si v minulém volebním období dalo za cíl vysázet do roku 2026 milion nových stromů. Dosud jich bylo zasazeno zhruba 867 000. Velká část jich byla zasazena do lesů a parků na okraji metropole. Sázení do ulic je komplikované především kvůli inženýrským sítím.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist