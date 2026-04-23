Praha vysadila v Košířích 23 netypických stromů, lépe zvládají sucho a horko
Dosud bylo v rámci projektu vysazeno asi 300 stromů, výsadba zbývajících by měla být podle ředitelky nestavební údržby komunikací TSK Kristýny Hujerové hotová zhruba do pěti let. První výsledky toho, jak se kterým stromům daří, bude mít TSK přibližně po šesti až osmi letech od zahájení projektu, tedy mezi lety 2028 až 2030.
Odborníci budou sledovat, jak rychle stromy rostou, jak poskytují stín a zvládají extrémní sucha či znečištěný vzduch. Ze všech stromů, které město ročně vysadí, je zhruba sedmina až osmina takzvaně klimaticky odolných.
Břestovce juliiny rostou od roku 2024 také na Strossmayerově náměstí v Praze 7, vzrostlejší mohou lidé vidět před takzvaným Molochovem. Jde o bytový dům v ulici Milady Horákové na Letné.
Vedení Prahy si v minulém volebním období dalo za cíl vysázet do roku 2026 milion nových stromů. Dosud jich bylo zasazeno zhruba 867 000. Velká část jich byla zasazena do lesů a parků na okraji metropole. Sázení do ulic je komplikované především kvůli inženýrským sítím.
