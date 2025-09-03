https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/praha-zacne-pracovat-na-projektu-rekonstrukce-stare-cistirny-odpadnich-vod
Praha začne pracovat na projektu rekonstrukce Staré čistírny odpadních vod

3.9.2025 01:34 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | PatrikPaprika / Wikimeda Commons
Prahou vlastněná Pražská vodohospodářská společnost (PVS) začne pracovat na přípravě rekonstrukce Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, prvními kroky bude zdokumentování stávajícího stavu historické budovy a příprava ideového záměru jejího dalšího využití. Odsouhlasili to městští radní. Město nedávno vypovědělo smlouvu dlouholetému nájemci areálu, spolku Továrna. V budoucnu by tam mohla být vodárenská expozice.
 
"Stará čistírna odpadních vod v Praze – Bubenči, postavená v letech 1901–1906, je klíčovou technickou památkou a důležitou součástí vodohospodářské a technické historie Prahy. Objekt se nachází ve špatném technickém stavu a vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci," stojí v radními schváleném dokumentu. Radní Michal Hroza (TOP 09) dodal, že se jedná o evropsky unikátní památku. "Je to jediné místo v Evropě, kde je takováto čistírna kompletně zachována," řekl.

Inspirací pro další využití staré vodárny by podle schváleného materiálu mohlo být osvětové centrum pro veřejnost Hydropolis, které PVS spolu s Pražskými vodovody a kanalizacemi (PVK) buduje ve vinohradské vodárenské věži. "PVS je následně připravena zajistit financování celkové rekonstrukce po vzoru projektového záměru Vodárenského osvětového centra Hydropolis," píše se v dokumentu.

Nyní PVS nechá zpracovat stavebně-technický a stavebně-historický průzkum bubenečské vodárny, pasportizaci technologií či 3D skenování objektu. Zároveň zpracuje ideový záměr budoucího využití s předpokladem, že by městská společnost následně objekt od magistrátu odkoupila za posudkovou cenu a zrekonstruovala.

Odkup se má uskutečnit podobně jako v případě vinohradské vodárenské věže formou navýšení základního kapitálu PVS, takže reálně městu nic platit nebude. Ideový záměr plánuje městská společnost městu předložit zhruba za dva roky a s převedením do svého majetku počítá začátkem roku 2028. Zahájení stavebních prací by podle společnosti mohlo být v lednu roku 2031 a dokončení v květnu 2033.

Areál staré čistírny měl od roku 2009 do letošního srpna spolek Továrna, který tam pořádal prohlídky a nabízel veřejnosti například plavbu jednou z nádrží na prámu či jištěné výstupy na ventilační komín. Kromě toho prostory pronajímal svatbám, firemním večírkům či filmovým štábům. Nájem měl spolku původně skončit ke konci loňského roku, magistrát ho prodloužil do letošního července. Správu areálu po konci nájmu převzala městská firma Trade Centra Praha.

Stará čistírna odpadních vod vznikla v roce 1906 a po více než 60 let sloužila jako hlavní čistírna odpadních vod pro celou Prahu, než ji nahradila Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově. V roce 1991 byla stará čistírna prohlášena kulturní a v roce 2010 národní kulturní památkou.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
