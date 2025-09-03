Praha začne pracovat na projektu rekonstrukce Staré čistírny odpadních vod
Inspirací pro další využití staré vodárny by podle schváleného materiálu mohlo být osvětové centrum pro veřejnost Hydropolis, které PVS spolu s Pražskými vodovody a kanalizacemi (PVK) buduje ve vinohradské vodárenské věži. "PVS je následně připravena zajistit financování celkové rekonstrukce po vzoru projektového záměru Vodárenského osvětového centra Hydropolis," píše se v dokumentu.
Nyní PVS nechá zpracovat stavebně-technický a stavebně-historický průzkum bubenečské vodárny, pasportizaci technologií či 3D skenování objektu. Zároveň zpracuje ideový záměr budoucího využití s předpokladem, že by městská společnost následně objekt od magistrátu odkoupila za posudkovou cenu a zrekonstruovala.
Odkup se má uskutečnit podobně jako v případě vinohradské vodárenské věže formou navýšení základního kapitálu PVS, takže reálně městu nic platit nebude. Ideový záměr plánuje městská společnost městu předložit zhruba za dva roky a s převedením do svého majetku počítá začátkem roku 2028. Zahájení stavebních prací by podle společnosti mohlo být v lednu roku 2031 a dokončení v květnu 2033.
Areál staré čistírny měl od roku 2009 do letošního srpna spolek Továrna, který tam pořádal prohlídky a nabízel veřejnosti například plavbu jednou z nádrží na prámu či jištěné výstupy na ventilační komín. Kromě toho prostory pronajímal svatbám, firemním večírkům či filmovým štábům. Nájem měl spolku původně skončit ke konci loňského roku, magistrát ho prodloužil do letošního července. Správu areálu po konci nájmu převzala městská firma Trade Centra Praha.
Stará čistírna odpadních vod vznikla v roce 1906 a po více než 60 let sloužila jako hlavní čistírna odpadních vod pro celou Prahu, než ji nahradila Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově. V roce 1991 byla stará čistírna prohlášena kulturní a v roce 2010 národní kulturní památkou.
