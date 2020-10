Pratuři začali spásat Josefovské louky na Náchodsku

Zdeněk Zobač 6.10.2020 19:39

Já bych u praturů nekončil. Což takhle mamuty, dinosaury ? To byla paráda. Zlikvidoval bych elektrárny, silnice, železnice a hlavně veškeré komunikační sítě. Co si kdo nechytne - nevypěstuje - taky nesní. To by bylo krásné - přírodní výběr predátor - oběť. V jaké fázi potravinového řetězce by asi skončili ochranáři /zdaleka ne všichni i zde jsou rozumní a erudovaní , kterých si vážím /??? Ne nic by je nesežralo - chcí....by hlady.

