Příčinou vzniku požáru v Českém Švýcarsku se zabývají vyšetřovatelé. Pravděpodobně bude na vině člověk Aktualizováno

5.5.2026 18:51 | DĚČÍN (ČTK)
Požár lesa v NP České Švýcarsko poblíž Jetřichovic.
Foto | Správa NP České Švýcarsko / MŽP ČR
Příčina požáru v Českém Švýcarsku zatím není známa, vyšetřování začalo v pondělí, uvedl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru v Českém Švýcarsku bude podle mluvčího správy národního parku Tomáše Salova člověk.
 
"Než se dobereme příčiny, jsou v zásadě dva scénáře. Zahoření od blesku můžeme vyloučit, v posledním období žádná bouřka nebyla, takže si můžeme být téměř jisti, že oheň vznikl zapřičiněním člověka, ale neznáme okolnosti vzniku, zda to bylo odhození nedopalku, táborový ohýnek, nebo převržený vařič," uvedl mluvčí parku. Vlček se dnes k příčinám požáru odmítl vyjadřovat.

Turisté lehkovážně zacházejí s ohněm podle Salova poměrně často. V CHKO Labské pískovce, který má Správa národního parku České Švýcarsko také na starosti, jen za loňský rok likvidovali strážci na 300 ohnišť.

Strážci národního parku drželi už týden před vypuknutím požáru pohotovost kvůli velkému suchu. Dvakrát denně s pomocí dronů kontrolovali, zda někde nehoří. V sobotu ráno let neindikoval, že by někde hořelo. Fotograf ČTK Ondřej Hájek byl v sobotu odpoledne v Rynarticích, potvrdil, že po poledni nebyl nikde ani sloupek kouře.

Hasičům nahlásil událost oznamovatel s tím, že vidí dým, kolem 14:00 byl už sloup dýmu masivní. Na místo vyslala správa parku drony, zjistila přesnou polohu, kde hoří, hasiči tak věděli, kde budou zasahovat. K dispozici byli rychle terénní strážci, revírníci, kteří pomáhali hasičům najít vhodné přístupové cesty k požáru. "Hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro to, aby hasební zásah mohl dobře a co nejméně rušeně probíhat, strážci hlídají cesty, které jsou kvůli hasebnímu zásahu uzavřené, aby nedocházelo ke kolizím mezi hasební technikou a návštěvníky. Část kolegů se podílí na pomoci s orientací v terénu a logistikou. Třetí náš úkol je zásobování hasičů pitím, jídlem, ale třeba také zajištěním mobilních toalet na stanoviště," uvedl včera mluvčí parku.

Místo, kde hoří, není tak turisty vyhledávané, jako to bylo v případě požáru v roce 2022 okolo Hřenska. Tehdy zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se tehdy rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

