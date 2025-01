Pražská zoo oslavila rok od narození gorilí samičky Mobi, vnučky Moji

Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha

Pražská zoologická zahrada dnes slaví rok od narození mláděte gorily nížinné, samičky Mobi, která je navíc vnučkou slavné gorily Moji. Zoo roční gorile k narozeninám zpestřila výběh o nové prvky. Zájem o účast na oslavě byl velký, v expozici Dja se na předání dárku sešly desítky návštěvníků, zájemci se mohli také zúčastnit komentovaných setkání s gorilami.Podle chovatelů se gorilí samičce daří. Přestože stále pije mateřské mléko, zvládne už sníst i měkčí zeleninu, například okurku, cuketu nebo lilek. Projevuje také velký zájem o dění kolem sebe i o chovatele, uvedl hlavní chovatel primátů Martin Vojáček.

Podle ředitele zahrady Miroslava Bobka si Mobi často hraje s guerézami pláštíkovými, které obývají stejnou expozici. "Stále častěji si také hraje se svou o čtvrt roku mladší sestrou Gaiou. Snadno ji však poznáte nejen díky tomu, že je větší, ale i podle účesu. O ten se jí postarala matka Duni tím, že jí vytrhala chloupky až vysoko nad čelo,“ řekl Bobek. Vojáček řekl, že za více než 60 let je to poprvé, co se v Zoo Praha narodila v jednom roce dvě gorilí mláďata.

Při dnešní oslavě mohli lidé samičku vidět zejména v blízkostí matky, držela se jí na ruce nebo na zádech, nebála se ale přijít až ke sklu, a návštěvníci si tak mládě mohli prohlédnout velmi zblízka. Chovatelé očekávají, že roční gorila bude stejně zvídavá a inteligentní jako její babička Moja. Podle Vojáčka je pravděpodobné, že Mobi jednou poputuje do jiné zoologické zahrady a tam bude mít další potomky.

Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha

Mládě se narodilo loni 2. ledna, návštěvníci mohou gorilu Mobi spatřit v Rezervaci Dja. Matkou je desetiletá samice Duni a babičkou slavná Moja, první gorila narozená v Česku. Otcem je šestadvacetiletý samec Kisumu. Jméno mláděti před rokem navrhly děti z kamerunského městečka Somalomo, v překladu znamená dědička.

"Narození Mobi bylo i vyvrcholením chovatelského úsilí, protože jsme měsíce předtím trénovali s gorilami náročný přesun do nového pavilonu. Z úspěšného seznámení Duni a Kisuma, později skvělé dynamiky celé gorilí rodiny a následně dvou bezproblémových porodů, se tak stala zasloužená odměna naší práce," uvedl Vojáček.

Pražská zoo chová gorily nížinné od roku 1963. Prvním gorilím chovancem zahrady byl samec Titan, po němž do zoo přišla samice Nigra. První mládě se v pražské zoo narodilo 13. prosince 2004 - samička Moja se stala prvním gorilím mládětem narozeným v zoologické zahradě v Česku. V listopadu 2011 Moja odcestovala do Španělska, kde žije v parku Cabárceno. Moja je matkou Duni.

Zoologická zahrada, kterou zřizuje pražský magistrát, patří k nejnavštěvovanějším místům v hlavním městě. Rezervace Dja je největším výstavním prostorem trojské zoo. Prostory vedle goril nížinných obývají guerézy pláštíkové, kočkodani, křečkomyši nebo kaloni.

V trojské zahradě se loni narodilo 436 savců a vylíhlo se 378 ptáků a 211 plazů. Rozmnožila se zhruba třetina všech chovaných druhů, tedy 187 druhů.

