Pražská zoo pátrá po osmi zmizelých filmech z počátků své existence

Pražská zoologická zahrada hledá dalších osm filmů, které zachycují její počátky a jejichž autorem je plukovník Josef Zelinka. Před časem od Rakouského filmového muzea získala 13 Zelinkových záběrů ze zoo z 30. let minulého století, odborníci při následném bádání ale zjistili, že jich autor možná natočil 21. Kde jsou zmizelé snímky, se zahrada nyní snaží zjistit.

"Nachází se v nějaké sbírce? Vlastní je potomci jejich dědičky, sestry plukovníka Zelinky paní Jarmily Výborné? Jsou někde na prodej? Nebo se nenávratně ztratily?," ptá se ředitel zoo Miroslav Bobek.

Podle něj zahrada díky 13 filmům, které dostala z Vídně, získala velké množství informací o zoo ve 30. letech. Snímky zachycují například zakladatele a prvního ředitele trojské zoo Jiřího Jandu, chovatele nebo zvířata.

Pražská zoo přitom původně ani nevěděla, kdo amatérské záběry z let 1934 až 1937 natočil. Na počátku února se proto obrátila na veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání po autorovi či autorech. Nezávisle na tom ji na stopu podle Bobka přivedl filmový znalec z Vojenského historického ústavu Milan Hrubý a jméno autora, plukovníka Josefa Zelinku definitivně potvrdil policejní pyrotechnik Zdeněk Horák.

Bádání spojené s filmy podle ředitele zoo odhalilo i další informace, souvislosti a zajímavosti. Mimo jiné i to, že v soupisu majetku po smrti Zelinkovy manželky Heleny v říjnu 1952 bylo uvedeno 21 krabic na filmy.

"Ve 13 z 21 kulatých krabic bylo bezpochyby uloženo 13 filmů, které jsou dnes v Rakouském filmovém muzeu. Ve zbylých osmi krabicích snad bylo dalších osm kotoučů. A ty by nás samozřejmě nesmírně zajímaly," uvedl Bobek. Podle něj by filmy nejspíš byly ve formátu Pathé o šířce 9,5 milimetrů, s perforací mezi políčky a zřejmě s Zelinkovým logem: Z v kroužku.

Bobek už dřív uvedl, že by zoo chtěla filmy zpracovat a vytvořit dokument o prvních letech své existence, o pracovnících a jejich fungování a ukázat tehdy chovaná zvířata. Podle něj zahrada plánuje výstavu ve svých Gočárových domech, která by evokovala dobový biograf a nabídla by fotografie a projekci částí filmů.

Návštěvníkům se trojská zahrada poprvé otevřela v roce 1931. Rakouské filmové muzeum našlo 13 kotoučů filmů z let 1934 až 1937, které zachycují z velké části Zoo Praha, v loňském roce.

