Pražská zoo oslaví Mezinárodní den orangutanů
Komentovaná krmení orangutanů se uskuteční od 11:00 do 14:00 vždy v celou hodinu. V 15:00 dostane drobný dárek od chovatelů první skupina orangutanů, kterou tvoří samec Pagy, samice Diri a roční mládě Harapan. V 19:30 bude obdarovaná druhá skupina, tedy samice Mawar a čtyřletý samec Pustakawan. "Aby se orangutani dostali ke sladkému ovoci ukrytému ve speciálních míčcích, budou muset zapojit svou vynalézavost," uvedla tisková referentka zoologické zahrady Nikola Dostálková. Od 10:00 do 16:00 hodin v provozu herní stanoviště s názvem "Do džungle za orangutany". Děti, ale i dospělí návštěvníci se tam mohou dozvědět fakta o životě orangutanů a jejich ochraně.
Zoo Praha chová orangutany sumaterské takřka nepřetržitě od roku 1961. Návštěvníci je naleznou na dvou ostrovech v pavilonu Indonéská džungle. Kriticky ohrožení orangutani jsou největší vysloveně stromoví savci, kteří na zem slézají jen zcela výjimečně a velice neradi. V korunách stromů tráví většinu života. Typická je pro ně dlouhá splývavá rezavá srst. V současnosti obývají pouze ostrovy Sumatra a Borneo. Kvůli jejich ostrovnímu výskytu a také dlouhému porodnímu intervalu mezi jednotlivými mláďaty je jejich populace mimořádně zranitelná.
Orangutaní matky jsou podle Dostálkové velmi pečlivé. Své zpočátku bezmocné mládě pečlivě střeží a svá mláďata kojí až do čtyř let. Na rozdíl od goril nebo šimpanzů, kteří žijí v tlupě, musí samice orangutana mládě vše naučit sama. Jejich vývoj je tak pomalejší než například gorilí.
reklama