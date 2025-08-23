https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prazska-zoo-v-sobotu-oslavi-mezinarodni-den-orangutanu
Pražská zoo oslaví Mezinárodní den orangutanů

23.8.2025 00:53 | PRAHA (ČTK)
Samice orangutana sumaterského Diri se svým mládětem.
Foto | Oliver Le Que / Zoo Praha
Pražská zoologická zahrada připravila na sobotu oslavu Mezinárodního dne orangutanů. Návštěvníci se budou moci zúčastnit komentovaného krmení těchto lidoopů, odpoledne a večer dostanou orangutani do výběhu speciální dárky. Pro děti bude nachystáno herní stanoviště. Orangutani patří mezi nejohroženější zvířata planety. V pražské zoo vyrůstají dvě mláďata orangutanů, obě jsou samci.
 
Mezinárodní den orangutanů připadá na 19. srpna. Jeho smyslem je především zvýšit povědomí o ochraně těchto primátů, kterým mizí přirozené prostředí. Důvodem je kácení tropických deštných pralesů na Sumatře a Borneu a jejich nahrazování palmovými plantážemi.

Komentovaná krmení orangutanů se uskuteční od 11:00 do 14:00 vždy v celou hodinu. V 15:00 dostane drobný dárek od chovatelů první skupina orangutanů, kterou tvoří samec Pagy, samice Diri a roční mládě Harapan. V 19:30 bude obdarovaná druhá skupina, tedy samice Mawar a čtyřletý samec Pustakawan. "Aby se orangutani dostali ke sladkému ovoci ukrytému ve speciálních míčcích, budou muset zapojit svou vynalézavost," uvedla tisková referentka zoologické zahrady Nikola Dostálková. Od 10:00 do 16:00 hodin v provozu herní stanoviště s názvem "Do džungle za orangutany". Děti, ale i dospělí návštěvníci se tam mohou dozvědět fakta o životě orangutanů a jejich ochraně.

Zoo Praha chová orangutany sumaterské takřka nepřetržitě od roku 1961. Návštěvníci je naleznou na dvou ostrovech v pavilonu Indonéská džungle. Kriticky ohrožení orangutani jsou největší vysloveně stromoví savci, kteří na zem slézají jen zcela výjimečně a velice neradi. V korunách stromů tráví většinu života. Typická je pro ně dlouhá splývavá rezavá srst. V současnosti obývají pouze ostrovy Sumatra a Borneo. Kvůli jejich ostrovnímu výskytu a také dlouhému porodnímu intervalu mezi jednotlivými mláďaty je jejich populace mimořádně zranitelná.

Orangutaní matky jsou podle Dostálkové velmi pečlivé. Své zpočátku bezmocné mládě pečlivě střeží a svá mláďata kojí až do čtyř let. Na rozdíl od goril nebo šimpanzů, kteří žijí v tlupě, musí samice orangutana mládě vše naučit sama. Jejich vývoj je tak pomalejší než například gorilí.

