Pražská zoologická zahrada dnes přepraví první koně Převalského do Kazachstánu. Čtyři koně transportuje armádním letounem CASA z vojenského letiště Praha Kbely a další čtyři vypraví z Berlína tamní zoo. Cílem projektu je obnovit populaci divokých koní ve volné přírodě. V následujících pěti letech chce Zoo Praha do oblasti stepí Altyn Dala převézt zhruba 40 koní.Z Prahy a Berlína dnes a v úterý 4. června zahrada transportuje celkem tři hřebce a pět klisen. Spolu s pražskou zoo se na něm bude podílet česká armáda a další partneři. Po příjezdu budou koně Převalského vypuštěni nejdříve do aklimatizační ohrady, kde si budou zhruba rok zvykat na místní podmínky. Oblast Altyn Dala byla podle dřívějšího vyjádření ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka vybrána mimo jiné proto, že jde o step s dostatkem vody a vhodným terénem.

Podobný transport by se pak podle Bobka mohl konat každý rok. Konkrétní jedince pro přesun do volné přírody zahrada vybírá podle několika parametrů, jako je věk, pohlaví, ale i povaha. Koně budou nejen z pražské zoo, ale i z dalších evropských zoologických zahrad.

Podobný projekt připravuje pražská zoologická zahrada pro Údolí klášterů ve východním Mongolsku, kde by minimálně 50 nových koní Převalského mělo zlepšit genetickou rozmanitost místní populace těchto zvířat.

Kůň Převalského z přírody vymizel koncem 60. let minulého století, v lidské péči ale byla stabilně rostoucí populace, která umožnila reintrodukci druhu nejprve do Číny a pak do Mongolska. Na ní se podílela i Zoo Praha devíti transporty koní Převalského do západního Mongolska v letech 2011 až 2019. Do Mongolska pražská zoo v projektu Návrat divokých koní zatím přepravila 38 koní.

Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně. Pražská zoo je chová od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu. V zoo a v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově se narodilo přes 230 hříbat. Celkem je v evropském chovném programu asi 850 koní Převalského a dalších zhruba 300 jich je mimo tyto programy.

Pražská zoo získala za projekt Návrat divokých koní a za dlouholetý přínos k záchraně koně Převalského nejvyšší ocenění WAZA Conservation Award od Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA).

