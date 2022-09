Pražské služby řeší energetikou nezávislost, chtějí fotovoltaické panely

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Městská svozová firma Pražské služby (PSAS) řeší svou energetickou nezávislost. Do budoucna proto zamýšlí zavedení fotovoltaických panelů, sdělil ČTK mluvčí PSAS Radim Mana. Dopady zvyšování cen energií řeší rovněž městem vlastněný dopravní podnik (DPP). Vytápěním svých domů, škol a dalších budov se zabývá pražský magistrát.

Na dodávky plynu mají PSAS podle Many rámcovou smlouvu s Pražskou plynárenskou, ceny má firma fixovány ještě na několik let. Na elektřinu má rámcovou smlouvu s Pražskou energetikou (PRE), kdy však tato smlouva platí do konce letošního roku.

Za stávající energetické krize se firma snaží získat nezávislost na centrálním zásobování. "Řešíme proto zřízení fotovoltaických elektráren na objektech ve vlastnictví společnosti. V tuto chvíli řešíme přihlášení projektů do dotačních programů," řekl Mana. Kdy a na kterých budovách by se solární panely mohly objevit, zatím podle něj nelze říct, protože projekt je nyní teprve na úplném počátku.

DPP si elektrickou energii zajišťuje na nadcházející období vždy s předstihem. "Po jednotlivých tranších formou průběžných nákupů v menších objemech podle cenového vývoje na pražské energetické burze. Stejně jsme postupovali i v loňském roce pro zabezpečení předpokládaného objemu spotřeby elektrické energie pro letošní rok," uvedla mluvčí podniku Aneta Řehková. Pro příští rok má podnik zajištěné čtyři pětiny objemu energie, kdy v případě elektrické energie mu chybí jen asi 19 procent objemu na následující rok.

Dopady zvýšených nákladů kvůli rostoucím cenám energií a pohonných hmot bude vedení podniku řešit s městem jako akcionářem. Rozhodnutí o případné formě a výši takzvané kompenzace, tedy peněz, které DPP od města ročně dostává, bude plně na rozhodnutí vedení Prahy. "Cenovou politiku tarifu (cena jízdného) nemá DPP ve svých rukou. Co se týče provozu, podnik provozuje spoje dle objednávky Ropidu, potažmo města," dodala Řehková.

Energetickou krizi se zabývá i samotný magistrát. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ČTK řekl, že školám a školkám se letos zvýší zálohy v součtu o půl miliardy korun. Praha už připravila balíček pomoci občanům v krizi. V případě svých firem či příspěvkových organizací prý vyčkává na další kroky vlády. Zástupci města již dřívě uvedli, že úřední budovy magistrátu by v budoucnu mohla vytápět tepelná čerpadla získávající teplo z vltavské vody. Tendr na přivaděč vody chce město vypsat do konce letošního roku a v první polovině příštího stavbu uskutečnit. Nová technologie by mohla přinést výraznou úsporu při vytápění.

