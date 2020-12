Pražský dopravní podnik hledá ve výzkumu odolné směsi rostlin do tramvajových pásů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | ŠJů / Wikimedia Commons Důležitá je odolnost a životnost rostlin a nízké nároky na údržbu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pražský dopravní podnik (DPP) se zapojil do výzkumu s cílem získat odolné směsi rostlin do tramvajových pásů. Zvýšit chce odolnost a životnost rostlin a snížit nároky na údržbu. Výzkumníci a DPP již oseli první tři testovací políčka, sdělil vedoucí odboru komunikace DPP Daniel Šabík. Projekt Genofondy pro města a krajinu potrvá do roku 2023 a podílejí se na něm s DPP Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, Zemědělský výzkum Troubsko, OSEVA vývoj a výzkum ze Zubří a Seed Service z Vysokého Mýta.

"Chci, aby DPP byl vlajkovou lodí v používání moderních technologií a nových postupů, které v tomto případě poskytnou unikátní osivo, které bude odolné i v extrémních podmínkách provozu a celoročních změn počasí. Věřím, že se nám podaří získat téměř bezúdržbové a stálezelené tramvajové pásy," uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Projekt má několik částí. Chce vytipovat odolné odrůdy rostlin nasbíraných ve zmíněném programu konzervace genofondu. Další je výzkum odolnosti v komorách výzkumného ústavu, kde jim vědci budou simulovat extrémní podmínky. "Paralelně s tím budeme testovat nejrůznější směsi na pokusných plochách na tramvajových tratích v Praze. Každá směs musí na lokalitě zažít podmínky všech ročních období alespoň po jeden rok," uvedl výzkumník Vojtěch Holubec.

Testovací políčka jsou v tramvajových smyčkách Sídliště Řepy a Spořilov a u depa metra v Hostivaři. Použity byly zatím tři nové osevní směsi. Semena pochází z odolných odrůd rostlin nasbíraných na různých lokalitách v ČR v rámci Národního programu konzervace genofondu rostlin. Ve směsích budou využity i novošlechtěné odrůdy založené na materiálech původně sebraných v ČR a na Slovensku.

Zmíněné úseky budou výzkumníci za plného provozu pravidelně sledovat. Hodnotit budou výšku porostu či počet sečí nutných během vegetace. Zkoumat budou také tzv. zapojení drnu, odolnost vůči přejezdům tramvaje, sešlapu a vytrvalost jednotlivých částí porostu. Kromě toho se zaměří také na estetické hledisko.

DPP je největší městskou firmou, která v hlavním městě provozuje veřejnou dopravu. Podnik zaměstnává téměř 11.000 lidí a město jej prostřednictvím tzv. kompenzací dotuje částkou okolo 15 miliard ročně.

reklama