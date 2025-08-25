Pražský dopravní podnik osadí tramvajový pás kvetoucími sukulenty
25.8.2025 16:34 | PRAHA (ČTK)
Rozchodníky jsou suchomilné byliny se silně dužnatými listy.
Sukulenty a opuncie vysadil DPP na zkoušku už před několika lety na části tramvajové trati nedaleko metra C Ládví.
DPP tramvajové pásy častěji zatravňuje. Trávníky ale nejsou tak odolné jako rozchodníky. Ty navíc nevyžadují takovou míru závlahy a není nutné je sekat.
Tramvajový pás bude osázen v úseku od zastávky U Elektry po zastávku Nademlejnská.
"Práce na zatravnění části tramvajové trati v Poděbradské ulici již byly zahájeny a probíhají za provozu tramvají," uvedla Řehková. Naprostá většina práce proběhne za provozu, předpokládá se pouze víkendová výluka na konci srpna.
