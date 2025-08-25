https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prazsky-dopravni-podnik-osadi-tramvajovy-pas-kvetoucimi-sukulenty
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pražský dopravní podnik osadí tramvajový pás kvetoucími sukulenty

25.8.2025 16:34 | PRAHA (ČTK)
Rozchodníky jsou suchomilné byliny se silně dužnatými listy.
Rozchodníky jsou suchomilné byliny se silně dužnatými listy.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Andreas Rockstein / Flickr
Pražský dopravní podnik (DPP) osází část tramvajového pásu v Poděbradské ulici v Praze 9 rozchodníky. Jde o kvetoucí sukulenty s dužnatými listy, které dobře zadržují vodu. Součástí proto nebude závlaha, kterou DPP v posledních letech do travnatých pásů instaluje, řekla mluvčí DPP Aneta Řehková.
 
Rozchodníky jsou suchomilné byliny se silně dužnatými listy, které zadržují vodu. Dosahují výšky několika centimetrů. Na světě existuje přes 400 druhů rozchodníků, z toho se v ČR přirozeně vyskytuje šest.

Sukulenty a opuncie vysadil DPP na zkoušku už před několika lety na části tramvajové trati nedaleko metra C Ládví.

DPP tramvajové pásy častěji zatravňuje. Trávníky ale nejsou tak odolné jako rozchodníky. Ty navíc nevyžadují takovou míru závlahy a není nutné je sekat.

Tramvajový pás bude osázen v úseku od zastávky U Elektry po zastávku Nademlejnská.

"Práce na zatravnění části tramvajové trati v Poděbradské ulici již byly zahájeny a probíhají za provozu tramvají," uvedla Řehková. Naprostá většina práce proběhne za provozu, předpokládá se pouze víkendová výluka na konci srpna.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Dívka u dřezu a vodovodního kohoutku Foto: Depositphotos Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace Praha - Bubny, Vltavská Foto: Aktron Wikimedia Commons Vltavská filharmonie nebude podle EIA výrazně zatěžovat životní prostředí Pražská čistírna odpadních vod na Císařském ostrově. Foto: Zdeňka Vítková Ekolist.cz Praha plánuje investice do menších čistíren odpadních vod

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ministerstvo chce rozšířit program dotací na likvidaci azbestu i pro fyzické osoby

Diskuse: 3

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 38

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

Los Emil, který putoval po Česku, byl spatřen v Dolních Rakousích

Diskuse: 8

Pavla Setničková: Krajský úřad zastavil nevhodný developerský záměr na Šumavě

Diskuse: 12

Rybníky dokážou vytvořit dostatek potravy pro ryby, vyplývá z výzkumu

Diskuse: 27

Levý břeh Ostravice se zásadně promění

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist