Pražský soud dosud nerozhodl o čtyřech žalobách k CHKO Soutok ze 30 podaných
Rozsudky ve správním řízení nabývají právní moci v momentě, kdy jsou doručeny účastníkům. Ti proti němu ale mohou podat kasační stížnost, o které rozhoduje NSS. Kasační stížnost byla podle dostupných informací podána ve 21 případech. O některých už NSS rozhodoval.
Na Ústavní soud se kvůli CHKO obrátili poslanci ANO. Ministerstvo podle nich nevypořádalo velkou část námitek a ignorovalo názory místních. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) už dříve napsal ČTK, že jeho úřad proces vyhlašování CHKO vypořádal nad rámec daný zákonem.
Lokalita Soutoku je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 v ní byl popsán zcela nový druh brouka – kožojed moravský. Žije tam nejbohatší populace motýlů nesytek v ČR, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Vyskytuje se v ní také 250 druhů ptáků, z nichž tu 140 druhů hnízdí, například vzácný orel královský. Hladík připomenul, že unikátní části přírody se říká Moravská Amazonie.
