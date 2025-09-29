https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prazsky-soud-dosud-nerozhodl-o-ctyrech-zalobach-k-chko-soutok-ze-30-podanych
Pražský soud dosud nerozhodl o čtyřech žalobách k CHKO Soutok ze 30 podaných

29.9.2025 19:50 (ČTK)
Diskuse: 1
Soutok Dyje a Kyjovky.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Radomír Dohnal / Ekolist.cz
Městský soud v Praze dosud nerozhodl o čtyřech žalobách podaných v souvislosti s vyhlašováním chráněné krajinné oblasti (CHKO) na soutoku Moravy a Dyje ze 30 podaných. ČTK o tom informovala zástupkyně mluvčí soudu Kateřina Eliášová. Dosud 24 žalob soud zamítl, u dvou rozhodnutí není známo. Zřízení CHKO Soutok schválila vláda v lednu, vznikla od 1. července. Kasačními stížnostmi ve věci se nicméně dále zabývá Nejvyšší správní soud (NSS), věcí se zabývá také Ústavní soud.
 
Území patří k největším komplexům lužních lesů ve střední Evropě. Proti CHKO je ale část místních obyvatel, kdy městský soud ve věci evidoval 30 správních žalob. Do poloviny června rozhodl o 22 z nich, všechny zamítl. Následně rozhodl o dalších čtyřech, kdy dvě z nich také zamítl. Rozhodnutí dosud nevydal ve zbývajících čtyřech žalobách, v případě jedné nařídil jednání, které je aktuálně nařízeno na 15. října.

Rozsudky ve správním řízení nabývají právní moci v momentě, kdy jsou doručeny účastníkům. Ti proti němu ale mohou podat kasační stížnost, o které rozhoduje NSS. Kasační stížnost byla podle dostupných informací podána ve 21 případech. O některých už NSS rozhodoval.

Na Ústavní soud se kvůli CHKO obrátili poslanci ANO. Ministerstvo podle nich nevypořádalo velkou část námitek a ignorovalo názory místních. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) už dříve napsal ČTK, že jeho úřad proces vyhlašování CHKO vypořádal nad rámec daný zákonem.

Lokalita Soutoku je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 v ní byl popsán zcela nový druh brouka – kožojed moravský. Žije tam nejbohatší populace motýlů nesytek v ČR, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Vyskytuje se v ní také 250 druhů ptáků, z nichž tu 140 druhů hnízdí, například vzácný orel královský. Hladík připomenul, že unikátní části přírody se říká Moravská Amazonie.

Všechny komentáře (1)
Jan Šimůnek

29.9.2025 20:29
Na Soutoku jsem kdysi byl na exkurzi s ČSVSM, jíž jsem členem. Byla to tehdy rezervace, a ta ochrana byla jednoznačně postačující. Snahu udělat z toho CHKO hodnotím jednoznačně negativně.
