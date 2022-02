Před deseti lety se ruští vědci provrtali do největšího jezera ukrytého pod ledem

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | National Snow and Ice Data Center / Flickr Jezero Vostok je největší z asi 200 antarktických jezer zakrytých ledem. Bylo objeveno až v polovině 90. let a pokud jde o objem vody, je třetím největším jezerem na světě. Obsahuje asi 2800 km3 sladké vody, rozlohu má při délce 250 km a šířce 50 km zhruba 10 000 km2.

Bylo to 5. února 2012, kdy ruští vědci oznámili, že se provrtali do největšího jezera na Antarktidě, které je odděleno od zbytku světa již nejméně 15 milionů (a možná až 35 milionů let) skoro čtyřkilometrovou vrstvou ledu. Vědci z petrohradského institutu pro výzkum Arktidy a Antarktidy dosáhli hladiny jezera v hloubce 3768 metrů.

Ruští vědci připravovali celý projekt 20 let. Provází jej ale kontroverze kolem chemikálií, které Rusové používali při vrtání. Ruská vrtná souprava v roce 2012 vrstvu ledu prorazila dvakrát a při druhém vrtu odebrala z jezera do speciálních laboratorních nádob vzorek vody. Podobné experimenty provádějí i výzkumné týmy z Británie a USA. Jejich členové varovali ruské kolegy, že jejich postup může přinést výsledky zkreslené kontaminací a může navíc vnést nežádoucí mikroorganismy do samotného jezera. O rok později ruští vědci dementovali veškeré tehdejší informace o nálezu neznámých mikroorganismů ve vodě z jezera Vostok.

V roce 2018 skupina vědců z několika ústavů Akademie věd ČR objevila tři jezera ležící pod ledem Antarktidy. Podařilo se jim to díky analýze informací z gravitačních družic a topografických dat poskytnutých radary. Vědci také zjistili, že nově objevená jezera jsou pod ledovcem propojená s jezerem Vostok. "Mezi Gamburtsevovým pohořím a jezerem Vostok byla objevena kandidátka na obří jezerní pánev velikostí srovnatelnou s jezerem Vostok samotným," doplnili v tiskové zprávě.

