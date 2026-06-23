Překladiště odpadů u obytné zóny v Ústí nad Labem zatím nevznikne
Součástí plánovaného provozu mají být lisovací jednotky, manipulace s kovovými kontejnery, třídění odpadu i intenzivní pohyb těžkých nákladních vozidel v těsné blízkosti obytné zástavby. "Trváme na tom, že překladiště odpadů pár desítek metrů od domů je pro obyvatele Krásného Března nepřijatelné. Neštěmice nejsou odkladištěm problémů a budeme vždy bránit tomu, aby se k našemu obvodu takto přistupovalo," uvedla starostka obvodu Neštěmice Yveta Tomková (Vaše Ústí) v tiskové zprávě. Neštěmice upozorňují na to, že lokalita je už dnes zatížená průmyslem i nákladní dopravou.
Společnost AVE, která pro Ústí nad Labem zajišťuje svoz odpadu, se rozhodla pro umístění překladiště v Krásném Březně na pozemku, který vlastní. Původně chtěla provoz rozšířit ve Všebořicích, mimo obydlenou zástavbu, kde by ale musela stavět na pronajatých pozemcích. Firma chtěla mít překladiště hotové do konce letošního roku. Letos by měl začít zkušební provoz nové teplárny na odpad v Komořanech, kam chce AVE odpad svážet, řekl už dřív ČTK ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO). Kvůli vypracování dokumentace EIA se v případě kladného závěru zahájení výstavby zřejmě posune.
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