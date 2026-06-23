https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prekladiste-odpadu-u-obytne-zony-v-usti-nad-labem-zatim-nevznikne
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Překladiště odpadů u obytné zóny v Ústí nad Labem zatím nevznikne

23.6.2026 19:03 | ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | svyatoslavlipik / Depositphotos
Překladiště odpadů u obytné zóny v ústecké čtvrti Krásné Březno zatím nevznikne. Záměr čeká hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (proces EIA), což požadovali například krajští i městští radní nebo hygienici, stojí na úřední desce krajského úřadu. Významně se proti záměru ohradil obvod Neštěmice, kde chce firma AVE překladiště vybudovat.
 
Krajská hygienická stanice upozornila na rizika hluku, zápachu a dopadů na veřejné zdraví. Zejména na možné obtěžování okolí zápachem poukázali radní. Neštěmice ve svém stanovisku uvedly, že plánované zařízení s kapacitou až 30.000 tun odpadu ročně představuje pro hustě obydlenou část města několik rizik, například růst nákladní dopravy.

Součástí plánovaného provozu mají být lisovací jednotky, manipulace s kovovými kontejnery, třídění odpadu i intenzivní pohyb těžkých nákladních vozidel v těsné blízkosti obytné zástavby. "Trváme na tom, že překladiště odpadů pár desítek metrů od domů je pro obyvatele Krásného Března nepřijatelné. Neštěmice nejsou odkladištěm problémů a budeme vždy bránit tomu, aby se k našemu obvodu takto přistupovalo," uvedla starostka obvodu Neštěmice Yveta Tomková (Vaše Ústí) v tiskové zprávě. Neštěmice upozorňují na to, že lokalita je už dnes zatížená průmyslem i nákladní dopravou.

Společnost AVE, která pro Ústí nad Labem zajišťuje svoz odpadu, se rozhodla pro umístění překladiště v Krásném Březně na pozemku, který vlastní. Původně chtěla provoz rozšířit ve Všebořicích, mimo obydlenou zástavbu, kde by ale musela stavět na pronajatých pozemcích. Firma chtěla mít překladiště hotové do konce letošního roku. Letos by měl začít zkušební provoz nové teplárny na odpad v Komořanech, kam chce AVE odpad svážet, řekl už dřív ČTK ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO). Kvůli vypracování dokumentace EIA se v případě kladného závěru zahájení výstavby zřejmě posune.

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