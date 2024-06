Přemnožená zvěř ničí třetinu mladých lesů, uvedlo ministerstvo zemědělství

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Přemnožená zvěř poškodí až třetinu mladých lesů, za deset let způsobila škody za minimálně 25 miliard korun, uvedlo ministerstvo zemědělství (MZe). Úřad to chce zlepšit novelou mysliveckého zákona, kterou by měla vláda projednat v červnu. Myslivecká jednota naopak uvedla, že zvěř je v Česku přemnožená jen lokálně. K připravované novele mají myslivci několik připomínek."Podle údajů z Národní inventarizace lesů zvěř poškodí zhruba 32 procent stromků do výšky 1,3 metru, tedy těch, které lesníci nákladně vysázeli při obnově po kůrovcové kalamitě v posledních letech,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti vyčíslil minimální prokazatelnou výši škod způsobenou zvěří na lesních porostech na 1,1 miliardy korun ročně a zmínil také náklady na ochranu porostů, které dosahují 1,45 miliardy korun ročně. Celkem škody společně s náklady na opatření pro jejich předcházení tak podle ministerstva a ústavu každoročně přesahují 2,5 miliardy korun. Reálná výše může podle nich být vyšší, protože postižené jsou nejen lesy, ale i zemědělské plodiny a pozemky.

Výborný uvedl, že zemědělci mají problém s přerytými pastvinami a loukami od divokých prasat. "Takto poškozené pozemky není možné kvalitně agrotechnicky zpracovat a bývají i příčinou poruch zemědělské techniky," uvedl ministr a doplnil, že dalším problémem jsou jeleni nebo mufloni, kteří spásají osetá pole.

Vysoká míra poškození nově vysázených lesů tak komplikuje snahu zachovat české lesy zdravé, obnovit je po kůrovcové kalamitě a přizpůsobit je klimatické změně, uvedlo MZe v tiskové zprávě. Na obnovu lesů a další podporu lesního hospodářství vyplatil úřad za posledních šest let přes 26 miliard korun.

Předseda myslivecké jednoty Jiří Janota ČTK už dříve řekl, že termín přemnožená zvěř neodpovídá skutečnosti. "Pokud budeme hovořit o přemnožení některých druhů zvěře, tak by to znamenalo, že prostředí již není možno uživit konkrétní populace jednotlivých druhů, což není v našich honitbách rozhodně pravda. Nicméně je v ČR řada míst a honiteb, kde je zvěř ve zvýšených stavech a způsobuje škody na lesích a zemědělských plodinách," uvedl.

Přemnožená zvěř a zvýšená intenzita lovu je podle Janoty celoevropský trend. Jednou z jeho příčin je to, že zemědělské hospodaření vytváří větší zdroje potravy, tvrdí. "Dnes pěstujeme na polích značné procento energeticky bohatých plodin a samozřejmě zvěř jako každý živočich na to reaguje tím nejstarším způsobem. Množí se, dokud ji prostředí dokáže uživit. Až budou stavy takové, že ji prostředí neuživí, můžeme opravdu hovořit o přemnožení," řekl Janota.

Ke snížení počtu spárkaté zvěře by mohla napomoct novela novela mysliveckého zákona, uvedlo ministerstvo. Novela by měla zavést plánování lovu v honitbách podle poškození lesů.

Připravovanou novelu převážná část myslivecké komunity v současném znění zásadně odmítá. Myslivecká rada proto už dříve přijala usnesení, že pokud nebudou zapracovány zásadní připomínky k novele, jsou myslivci připraveni vytvořit petici a svolat demonstraci.

Ministerský návrh zákona se snížením minimální výměry honiteb naopak podporují například soukromí vlastníci lesů a Asociace soukromého zemědělství ČR. Výhrady k novele mysliveckého zákona má nicméně také Český svaz ochránců přírody.

reklama