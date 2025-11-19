Přes 80 zemí v Belému vyzvalo k termínům pro odklon od fosilních paliv
Na nutnosti postupného omezování fosilních paliv se shodli představitelé téměř dvou stovek zemí na klimatické konferenci COP28 v Dubaji v prosinci 2023. Dohoda z klimatické konference OSN tak poprvé zmínila ropu, zemní plyn a uhlí, které jsou považovány za hlavní zdroje emisí způsobujících globální oteplování a změny klimatu. Na další konferenci, COP29 v ázerbájdžánském Baku ale dohoda stran závazku odklonu od fosilních paliv zmíněna nebyla. Země se tam ale po dlouhém vyjednávání dohodly na výrazném navýšení klimatické pomoci pro rozvojové země.
Konference COP30 začala ve městě Belém, které leží u brány do Amazonského pralesa, minulý týden v pondělí. Tento týden na ni dorazili ministři životního prostředí, za ČR ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík, který na konferenci také podpořil odklon od fosilních paliv.
Deník The Guardian připomněl, že i kdyby se na závazku odklonu od fosilních paliv v boji proti globálnímu oteplování shodla na COP30 většina států, k zamítnutí vložení závazku do závěrečné deklarace stačí nesouhlas jen hrstky zemí.
Shoda podle agentury Agencia Brasil nepanuje ani ohledně dalších bodů. Návrh dokumentu podle ní zatím neobsahuje žádné cestovní mapy ani pro odklon od fosilních paliv, ani pro zamezení odlesňování.
Už před zahájením COP30 se konal v Belému klimatický summit, na němž prezident Lula oznámil spuštění programu Tropical Forest Forever Facility (TFFF), jehož cílem je získat od států a soukromých investorů 125 miliard dolarů (asi 2,6 bilionu Kč) na ochranu tropických pralesů. Řada zemí už v Belému oznámila své příspěvky do tohoto fondu, jehož správcem má být Světová banka a z něhož nejméně pětina má jít domorodým obyvatelům a místním komunitám v tropických pralesích.
