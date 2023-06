Přes polovinu komunálního odpadu v Uherském Hradišti lze dále vytřídit, ukázal průzkum

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Více než polovinu komunálního odpadu v Uherském Hradišti lze dále vytřídit. Ukázal to průzkum, kdy svůj náklad vysypal na Masarykově náměstí popelářský vůz, uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. Město přitom dlouhodobě patří ve třídění odpadu ve Zlínském kraji mezi nejlepší. Loni se dokonce za nejlepší systém sběru a třídění odpadů v celé České republice stalo vítězem 18. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici.

Z výsledků rozboru vyplývá, že z vysypané směsi mohlo být 56 procent odpadu dále vytříděno. "Největší rezervy máme v třídění bioodpadu, který tvořil téměř 22 procent z referenčního vzorku. Druhou největší položkou, která mohla být vytříděna, byly plasty zastoupené přibližně 11 procenty. Třetí pak byl papír a lepenka s téměř deseti procenty k vytřídění," uvedl místostarosta Čestmír Bouda (KDU-ČSL).

Kromě klasického odpadu se však na náměstí objevily také staré matrace nebo zbytky nábytku, které do komunálního odpadu nepatří. "Občané Uherského Hradiště je mohou zdarma odevzdat do některého ze sběrných dvorů ve městě," uvedl Pášma. V Uherském Hradišti jsou lidem k dispozici také nádoby k třídění papíru, plastů, skla, bioodpadu. Dále mohou využívat kontejnery a nádoby na kovy, oblečení, použité oleje a elektro. "Navyšuje se počet kontejnerů na tříděný odpad, doplněný o pytlový svoz papíru a plastu. Dvakrát ročně jsou organizovány hned v několika částech města jednorázové sběry odpadu do velkoobjemových kontejnerů," doplnil Pášma.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v Uherském Hradišti od roku 2009 činí 500 korun na osobu a rok. Lidé mladší 18 let a starší 70 let jsou od poplatku osvobozeni, polovinu platí studující mimo Uherské Hradiště, které má přes 24 000 obyvatel. Splatnost poplatku je do konce měsíce května.

Podmínky pro separovaný sběr odpadu město podle starosty Stanislava Blahy (ODS) postupně rozvíjí a vylepšuje. "Tento měsíc jsme přistavili nové nádoby na kov do Štěpnic k domovu pro seniory, na ulici Slovácká, do Jarošova na sídliště Markov u Kotelny, na ulici Jižní v Mařaticích a také na sídliště Východ - do ulice Lomená u plynové kotelny," uvedl Blaha. Město nechává opravit také kontejnerová stání.

Obdobný výzkum komunálního odpadu jako v Uherském Hradišti se před nedávnem uskutečnil také v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Výsledky ukázaly, že v šestnáctitisícovém městě bylo ještě 51,2 procenta odpadu dále možné vytřídit. Největší položkou tam byl bioodpad následovaný plasty, papírem a sklem.

reklama