Přesně za týden začíná environmentální filmový festival EKOFILM

Za týden začíná 46. ročník mezinárodní filmový festival s environmentální tematikou EKOFILM. Návštěvníci se mohou od 14. do 17. října těšit na řadu atraktivních a hloubavých filmů z celého světa. Díky internetu zůstala zachována i drtivá většina doprovodného programu. K úvodní besedě Je spotřeba potřeba? i dalším diskuzím, přednáškám a slavnostnímu zahájení i vyhlášení vítězů se budou moct lidé připojit online na stránkách a facebookových profilech EKOFILMu a ministerstva životního prostředí. Vstup na projekce je zcela zdarma, stačí se registrovat na webu www.ekofilm.cz/program/ . Informují o tom pořadatelé Ekofilmu.

„Úvodní besedu jsme záměrně koncipovali tak, aby se k tématu naší spotřeby mohli vyjádřit ekonomové, akademici, politici i lidé přímo z byznysu. Postupná proměna naší spotřeby totiž přináší řadu výzev a příležitostí a naším cílem je otevřít debatu i nabídnout inspiraci, kudy může vést cesta. Chtěl bych všechny srdečně na celý festival pozvat. Díky tomu, že budeme úvodní besedu i další doprovodný program živě streamovat, budu rád, pokud pozvání přijmou nejen lidé v Brně, ale i napříč republikou,“ zve na letošní ročník ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Velmi mě těší, že i přes letošní bezpečnostní opatření můžeme v Brně už pošesté přivítat diváky EKOFILMu, jehož jsme tradičně hrdým partnerem. V Brně se stavíme k problematice životního prostředí čelem a už teď běží řada projektů, které mají lidem pomoci co nejvíce snížit dopady spotřeby na životní prostředí. S probíhajícími změnami klimatu kvituji každou snahu o edukativní činnost a přeji festivalu co nejvíce návštěvníků,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Funkci festivalové scény budou mít některá místa přímo v centru Brna. „Chceme, aby bylo město Brno i po roce 2030 příjemným místem k životu, proto zavádíme řadu adaptačních opatření, která se dotýkají Brňanů i návštěvníků města. Uvědomujeme si zodpovědnost, jakou neseme, proto jsme kampaň #PripravBrno, která shrnuje základních 10 kroků, jak naše město na změnu klimatu připravit. Pracujeme na tom, aby Brno bylo zelenější, ekologičtější a zdravější. EKOFILM, který se právě těmito tématy zabývá, město Brno dlouhodobě podporuje. Letos jsme na jeho organizaci přispěli 450 tisíc korun,“ doplňuje první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Projekce budou probíhat v Univerzitním kině Scala a v Sále společenského centra Úřadu městské části Brno-střed. Pro účastníky zůstává fyzicky přístupná i nesoutěžní filmová ukázka z cyklu Česko řeší klima se „sit down show“ stand-up komičky Adély Elbel ve čtvrtek 15. října od 18:00 v Chill out zóně Scala. Stejně tak komentovaná projekce nesoutěžních filmů youtuberky a influencerky Dewii s názvem Udržitelnost prochází žaludkem. Ta proběhne v sobotu 17. října od 18:00 taktéž v Chill out zóně Scala.

Pod širým nebem pak z doprovodného programu proběhne fotografický workshop (Ne)spoutaná příroda porotce festivalu, režiséra a fotografa Jana E. Svatoše. Další částí doprovodného programu, která se do online prostředí nepřesouvá, je výstava Není zvěř jako zvěř. Probíhá na brněnském Moravském náměstí už od 5. října a končit bude 25. října. Vybrané doprovodné akce budou živě streamovány na webu a sociálních sítích EKOFILMu, ministerstva životního prostředí a za podpory internetové televize MALL.TV.

46. ročník nejstaršího evropského filmového festivalu s ekologickou tematikou EKOFILM se koná opět v Brně, ve dnech 14. – 17. října 2020. Aktuální informace naleznete na webu www.ekofilm.cz.

