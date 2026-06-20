Přestavba bývalé Vinohradské vodárny v Praze na vzdělávací centrum je v polovině
Vybudovaná je už recepce, gastronomické zázemí a patro konferenčního sálu. Stavebníci odtěžili zeminu ze střechy podzemního expozičního vodojemu a zaizolovali ji. Hotové jsou kruhové průchody vodojemem a pracuje se na propojovacím tubusu provozní budovy a vodojemu.
Stavební firma si nemůže dovolit velké zpoždění, součástí expozice totiž budou živé rostliny. "Mohlo by se stát, že pokud by se instalace zpozdila o nějaké měsíce, tak ty květiny by mohly opadat a jedno celé vegetační období by mohlo přijít na zmar. A to nikdo nechce," řekla Jana Lavrenčíková Myšková z generálního ředitelství Pražských vodovodů a kanalizací (PVK).
Kromě historické budovy vodárny a její věže se opravují i dva podzemní vodojemy. Jeden se stane součástí expozice, druhý bude připojen k vodovodní síti. "Projektem Hydropolis se nám podaří zachránit unikátní historickou památku Vinohradské vodárny, zároveň získáme fantastickou expozici o vodě, která nám řekne vše, co se stane dřív, než si doma otevřete kohoutek. Nebude to žádné muzeum. Provedeme vás zábavnou interaktivní formou," uvedl Hroza.
Ve vodojemu se návštěvníci dozví zajímavosti o zdrojích pitné vody, uvidí poloprovozní jednotku úpravy vody a prohlédnou si model distribuční sítě v Praze. Ve věži bude každé patro věnováno jednomu tématu. Například kde se vzala voda na Zemi. "Ve třetím patře budeme mít mluvící spotřebiče, které vám budou našeptávat, jak byste se měli šetrně chovat k vodě, a čtvrté patro bude takové odpočinkové. Budeme se snažit dodržet, že zažijete vodu všemi smysly," uvedla Lavrenčíková Myšková.
Interaktivní centrum Hydropolis bude zaměřeno především na děti, které má zábavně seznámit se vším, co se týká pitné vody. Kromě expozic ve věži a ve vodojemu vznikne v centru kavárna se vchodem z ulice U Vodárny, vedle bude přednáškový sál. Na střeše věže bude vyhlídka.
Náklady na vybudování centra jsou vypočtené na zhruba 450 milionů korun, o financování se dělí Pražská vodohospodářská společnost (PVS) a firma Veolia prostřednictvím PVK. Obdobné centrum plánuje PVS v historické a už nevyužívané bubenečské čistírně odpadních vod.
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