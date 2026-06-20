https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prestavba-byvale-vinohradske-vodarny-na-vzdelavaci-centrum-je-v-polovine
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Přestavba bývalé Vinohradské vodárny v Praze na vzdělávací centrum je v polovině

20.6.2026 12:28 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | MHMP
Přestavba areálu bývalé Vinohradské vodárny na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci téměř dokončili hrubou stavbu a pracují na fasádě historické věže. V nejbližší době začnou instalovat rozvody sítí a poté upravovat interiéry. Instalace expozice by měla začít koncem letošního roku, otevření je v plánu na podzim 2027. Novinářům to při kontrolním dni na stavbě řekli náměstek primátora Michal Hroza (TOP 09) a hlavní architekt Vít Máslo z CMC Architects. Rekonstrukce začala v prosinci 2024.
 
"Jsme tak v polovině rekonstrukce. Dnes máme hrubou stavbu, začnou se dělat povrchy, interiérové věci jako podlahy a omítky a expoziční část," uvedl Máslo. Stavební práce podle něho potrvají odhadem ještě pět až osm měsíců. Máslo zmínil, že nejsložitější na stavbě je, že se jedná o rekonstrukci kulturní památky. "Všechny práce se dělají po dohodě s památkovým ústavem. Vše probíhá pomocí vzorků, to vidíte tady všude na stěnách, že zkoušíme různé odstíny barev. Vše musí projít dozorem," poznamenal Máslo.

Vybudovaná je už recepce, gastronomické zázemí a patro konferenčního sálu. Stavebníci odtěžili zeminu ze střechy podzemního expozičního vodojemu a zaizolovali ji. Hotové jsou kruhové průchody vodojemem a pracuje se na propojovacím tubusu provozní budovy a vodojemu.

Stavební firma si nemůže dovolit velké zpoždění, součástí expozice totiž budou živé rostliny. "Mohlo by se stát, že pokud by se instalace zpozdila o nějaké měsíce, tak ty květiny by mohly opadat a jedno celé vegetační období by mohlo přijít na zmar. A to nikdo nechce," řekla Jana Lavrenčíková Myšková z generálního ředitelství Pražských vodovodů a kanalizací (PVK).

Kromě historické budovy vodárny a její věže se opravují i dva podzemní vodojemy. Jeden se stane součástí expozice, druhý bude připojen k vodovodní síti. "Projektem Hydropolis se nám podaří zachránit unikátní historickou památku Vinohradské vodárny, zároveň získáme fantastickou expozici o vodě, která nám řekne vše, co se stane dřív, než si doma otevřete kohoutek. Nebude to žádné muzeum. Provedeme vás zábavnou interaktivní formou," uvedl Hroza.

Ve vodojemu se návštěvníci dozví zajímavosti o zdrojích pitné vody, uvidí poloprovozní jednotku úpravy vody a prohlédnou si model distribuční sítě v Praze. Ve věži bude každé patro věnováno jednomu tématu. Například kde se vzala voda na Zemi. "Ve třetím patře budeme mít mluvící spotřebiče, které vám budou našeptávat, jak byste se měli šetrně chovat k vodě, a čtvrté patro bude takové odpočinkové. Budeme se snažit dodržet, že zažijete vodu všemi smysly," uvedla Lavrenčíková Myšková.

Interaktivní centrum Hydropolis bude zaměřeno především na děti, které má zábavně seznámit se vším, co se týká pitné vody. Kromě expozic ve věži a ve vodojemu vznikne v centru kavárna se vchodem z ulice U Vodárny, vedle bude přednáškový sál. Na střeše věže bude vyhlídka.

Náklady na vybudování centra jsou vypočtené na zhruba 450 milionů korun, o financování se dělí Pražská vodohospodářská společnost (PVS) a firma Veolia prostřednictvím PVK. Obdobné centrum plánuje PVS v historické a už nevyužívané bubenečské čistírně odpadních vod.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
kontejner na tříděný odpad Foto: Pražské služby Pražským službám loni klesl zisk o 43,8 milionu na 342,2 milionu korun Malešická spalovna Foto: Karelj Wikimedia Commons Praha dá 850 milionů Kč na modernizaci ZEVO Malešice pro lepší využití odpadu Malé bateriové úložiště Foto: Depositphotos Pražské centrum obnovitelné energie zahájilo přípravy pro instalace bateriových úložišť

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist