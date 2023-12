Prezident Pavel během návštěvy Královéhradeckého kraje navštívil Broumovské stěny

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Karelj / Karelj / Wikimeda Commons Chata Hvězda je v nadmořské výšce 674 metrů nad mořem na horském hřebeni v srdci Broumovských stěn. V dnešní podobě chata vznikla před 180 lety.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Prezident Petr Pavel dnes na zasněženém Broumovsku podnikl více než tříkilometrovou túru skalním městem v Broumovských stěnách. Zastavil se také na Chatě Hvězda. Návštěva Broumovska byla součástí jeho dvoudenní cesty po Královéhradeckém kraji. Okružní trasu se startem a cílem u Chaty Hvězda podnikl v doprovodu hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka (ODS), zástupců CHKO Broumovsko, Agentury pro rozvoj Broumovska a dalších místních spolků a organizací.

Trasu prezident zdolal asi za 55 minut, měla převýšení 150 metrů, terén ve skalním městě byl náročný kvůli sněhu, zjistil na místě zpravodaj ČTK. "To nebyl žádný výkon, to byla procházka," konstatoval prezident na novinářský dotaz.

Chata Hvězda je v nadmořské výšce 674 metrů nad mořem na horském hřebeni v srdci Broumovských stěn. V dnešní podobě chata vznikla před 180 lety. "Je krásné zimní počasí, venkovní teplota těsně pod nulou, v okolí je zhruba 20 centimetrů sněhu," řekl ČTK dlouholetý provozovatel Chaty Hvězda Jan Novák.

Hvězda patří arcibiskupství břevnovského kláštera. Objekt je v nadmořské výšce 674 metrů nad mořem. "Velmi si vážíme toho, že nás pan prezident Pavel poctil svoji návštěvou. Není to ale první prezidentská návštěva, byl tu pan prezident Václav Havel a další osobnosti. Spoustu prezidentů, kteří tady byli, si už ale nepamatuji. Správný hospodský se řídí pravidlem: Nic jsem neviděl, nic jsem neslyšel," řekl ČTK Novák.

Program druhého dne návštěvy Královéhradeckého kraje prezident Petr Pavel zahájil v Broumově na Náchodsku. Hlavu státu s manželkou Evou na Mírovém náměstí v centru sedmitisícového města přišly pozdravit stovky lidí. Předtím si prezidentský pár prohlédl klášter v Broumově a setkali se s patrioty Broumovska. Výšlap do Broumovských stěn podnikl Pavel bez manželky.

Arciopat břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek v uplynulých více než 30 letech provedl broumovským klášterem postupně všechny čtyři polistopadové prezidenty. "Každý byl svým způsobem prospěšný, ale nejvíce mě zaujali ten první a ten současný, a to proto, že se za ně nemusíme stydět a jejich lidským přístupem," řekl novinářům v Chatě Hvězda Siostrzonek.

Prvním polistopadovým prezidentem byl Václav Havel, druhým a třetím Václav Klaus a Miloš Zeman. "Na panu prezidentovi Pavlovi mě při návštěvě broumovského kláštera zaujalo to, co doporučuje lidem dneška. Když přišel do klášterního kostela v Broumově, řekl, tady je konečně klid a ticho. Přiznal, že to všichni potřebujeme, včetně jeho a že v tichu je člověk sám sebou," řekl Siostrzonek.

Cestu po kraji prezident zakončil ve Vrchlabí návštěvou nedávno otevřeného Muzea Krkonoš a debatou se starosty obcí v Krkonošském národním parku.

Broumovsko je odlehlý region v Královéhradeckém kraji u hranic s Polskem. Broumov ve spolupráci s Královéhradeckým krajem letos usiloval o prestižní titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2028. Mezinárodní porota loni v říjnu vybrala Broumov společně s Českými Budějovicemi do finále soutěže o titul EHMK 2028. Broumov v partnerství s Královéhradeckým krajem uspěl se svým konceptem Kreativního poutnictví, jehož základem je propojování divoké přírody, odolné kultury a důvěry v živé komunity v Evropě. Titul nakonec získaly konkurenční České Budějovice. Vedení města a místní sdružení a organizace se dál rozhodli rozvíjet aktivity, které by měly udělat z Broumovska atraktivní region.

reklama