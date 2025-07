Prezident podepsal zákon, který má mladým zemědělcům usnadnit přístup k půdě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Mladí zemědělci by se mohli snáze dostat k pachtu státní zemědělské půdy. Počítá s tím novela zákona o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ) a dalších zákonů, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Hrad na svém webu . Podepsaná novela počítá i s tím, že sazby pachtovného u pozemků v působnosti Státního pozemkového úřadu bude stanovovat ministerstvo zemědělství vyhláškou, a vymezuje pravomoci u monitoringu eroze půdy. Obcím má umožnit například získávat od úřadu bezplatně pozemky pro rozšiřování veřejných hřbitovů.Podpora mladých začínajících zemědělců se do zákona dostala ve Sněmovně na základě pozměňovacího návrhu ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL). Ministr již dříve řekl, že návrh projednal s nevládními organizacemi. Požádat pozemkový úřad o přednostní pacht státní půdy bude moci jen takový zemědělec, který má pozemky v daném nebo sousedním katastrálním území a zároveň bude mít zajištěný přístup k pozemku, o který se uchází. Podnik, který na nich do té doby hospodaří, dostane výpověď s roční lhůtou, přičemž podmínkou bude, že na půdě hospodařil nejméně deset let.

Mladý zemědělec je v zákoně definován jako fyzická nebo právnická osoba, která ke dni podání žádosti dosáhla věku 18 let a zároveň nedosáhla věku 41 let a poprvé bude řídit zemědělskou činnost.

Schválená předloha má rozšířit možnosti převodu pozemků po obou stranách místních či účelových komunikací. Umožní také zvýšit sazby pachtovného pro pozemky v působnosti SPÚ. Nově je bude stanovovat ministerstvo zemědělství vyhláškou, aby mohlo pružněji reagovat na aktuální vývoj v pachtovném. Předloha také rozšiřuje pravomoci krajských pozemkových úřadů v řízení o pozemkových úpravách.

Při prodeji majetku bude muset kupující uhradit plnou cenu před podpisem smlouvy. Pozemkový úřad tak nebude muset vymáhat případné pohledávky. Nově získá pozemkový úřad možnost převádět nemovité věci i za cenu zjištěnou, pokud bude vyšší než cena obvyklá. Doposud musel vždy prodat pozemky za cenu obvyklou. Změna tak může přinést vyšší příjem do státního rozpočtu.

Další z přijatých koaličních návrhů ze Sněmovny stanoví, že SPÚ bude mít na starosti monitoring eroze půdy podle metodiky ministerstva zemědělství. Návrh podle předkládajících poslanců reaguje na problematické situace, které nastávají v dennodenní praxi při vzniku erozních událostí a jejich často chybného hlášení.

reklama