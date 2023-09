Při akci Poděkuj horám budou lidé v Beskydech sbírat odpadky a sázet stromy

karel krasensky 28.9.2023 12:08

To sazení stromku je komunisticky ,bolševicky přežitek a pozustatek minulého totalitního režimu,který dávno do naši demikratické společnosti nepatří.Vždyt soudruzi říkali-Zasad strom,postav dum,zplod syna.To už do dnešní doby nepatří....Podřež strom,zapal dum,dej se k LGBT.

