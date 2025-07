Při prevenci a léčbě cukrovky by mohl pomoct doplněk stravy z listí jabloní

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Využití listů jabloní při prevenci a léčbě cukrovky zkoumají brněnští vědci spolu s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy. Dosavadní experimenty ukazují na potenciál látky florizin, která se v jabloních nachází. Vzhledem k faktu, že listí je odpadní produkt, nabízí se využití přírodního zdroje jakožto levného výrobního materiálu do potravních doplňků a jiných produktů. ČTK to řekl vedoucí výzkumu Petr Ryšávka, jehož tým preparát vyvíjí.Listí pro výrobu doplňku vybírá výzkumný ústav. "Podle vegetativního období ovocného stromu zjišťujeme obsah látek a určujeme, kdy je nejlepší listí sundat. Dbáme na to, aby tam bylo florizinu co nejvíce a zároveň abychom jablkům neublížili. Kdyby se listí otrhalo před dozráním, tak plody nedozrají. Poté listí sušíme na určité teplotě, abychom florizin nezničili," popsala projekt vědkyně Aneta Bílková.

Florizin upravuje hladinu glukózy v krvi. "Je to známá věc, avšak důležitým krokem je vstřebatelnost látky. Tělo není schopné využít větší část, ale když látky v laboratoři necháme kvasit probiotickými bakteriemi, tak výrazně zvýšíme jejich vstřebatelnost a účinnost extraktu," řekl Ryšávka. Jeho tým má za cíl dokončit v příštím roce výzkum a uvést na trh produkt prospěšný pro zdraví. "Mohl by mít podobu nápoje, tedy nějakého smoothie, ale forem bude víc," dodal.

Cukrovka neboli diabetes je metabolické onemocnění způsobené zejména nezdravým životním stylem, nedostatkem pohybu, stresem a špatným stravováním. Zdravotní pojišťovny evidují v Česku více než 1,1 milionu lidí, kteří se s cukrovkou léčí. Součástí prevence je i příjem doplňků stravy na bázi rostlinných extraktů.

Ryšávka kromě toho zkoumá také látku arbutin obsaženou kromě jiného v listí hrušní. "Má skvělý účinek na záněty močových cest. Snažíme se zkrátka využít typicky domácí odrůdy ovoce, jejichž listí by se jinak zkompostovalo," dodal.

